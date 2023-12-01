用五感聞著咖啡香去旅行 9條遊嘉義喝好咖特色新遊程

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嘉義縣文化觀光局陳峰武秘書表示，嘉義縣以茶產業享譽全台，近年在嘉義縣政府積極輔導之下，並與中央單位合作強化地方行銷推廣，輔導了200多家青年咖啡業者，逐漸打開咖啡產業知名度，成為台灣精品咖啡的重要產區之一，歡迎遊客來到嘉義品好茶喝咖啡。
農村水保署南投分署傅桂霖分署長表示，農村水保署近年以咖啡主題輔導在地青年、產業及旅遊，而南投分署更以「聞著咖啡香去旅行」主題，透過咖啡莊園改造計畫、特色店家打造等，將咖啡文化融入旅遊體驗、餐飲及生活中，搭配遊客親手烘製、手沖等體驗DIY，讓台灣精品咖啡旅遊可以深入人心。以今年台北國際旅展首發，推出五間台灣精品咖啡莊園行程為例，隨即被搶購一空，超搶手。
2023聞著咖啡香去旅行─帶你體驗嘉義深度旅遊新玩法，將咖啡體驗結合嘉義阿里山生態、產業特色及人文風貌，規劃9條特色旅遊路線，內容豐富多元，包含結合阿里山生態景觀的悠閒慢活路線、融合鄒族文化體驗的阿里山路線、達人帶路的私房旅遊路線，並與格上租車搭配推出輕鬆出遊方案，可以搭乘高鐵或火車來到嘉義，取車自駕悠遊阿里山，在阿里山Easygo就可以買得到喔。想了解更多活動詳情請上「農村小童」或「農村四季‧生命之歌」網址www.4seasontour.com.tw查詢相關資訊。