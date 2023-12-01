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用五感聞著咖啡香去旅行 9條遊嘉義喝好咖特色新遊程

▲農村水保署南投分署推動聞著咖啡香去旅行，有9條遊嘉義喝好咖遊程發布。（圖／主辦單位提供）
▲農村水保署南投分署推動聞著咖啡香去旅行，有9條遊嘉義喝好咖遊程發布。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

農村水保署南投分署攜手觀光署阿里山國家風景區管理處及嘉義縣文化觀光局，今日舉辦「2023聞著咖啡香去旅行」冬季旅遊行銷發布會，以咖啡職人帶路為主題，將咖啡體驗結合嘉義阿里山生態、產業特色及人文風貌，推出9條特色旅遊路線，是冬季出遊首選，可以漫步竹林、欣賞雲端美景、品嚐香醇咖啡，用五感一起聞著咖啡香旅行去。

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觀光署阿里山管理處洪維新處長表示，自108年推動觀光圈政策以來，每年透過不同的推動主題，打造三大觀光圈亮點，對於帶動區域觀光發展，成效卓著。今年度觀光圈計畫除推廣低碳永續旅遊外，還有創意料理品牌形塑及跨域深度遊程推廣，朝國際化及低碳永續化發展進行設計，並持續推廣阿里山六大主題-茶、咖啡、鐵道、原民、生態及浪漫等觀光旅遊。

嘉義縣文化觀光局陳峰武秘書表示，嘉義縣以茶產業享譽全台，近年在嘉義縣政府積極輔導之下，並與中央單位合作強化地方行銷推廣，輔導了200多家青年咖啡業者，逐漸打開咖啡產業知名度，成為台灣精品咖啡的重要產區之一，歡迎遊客來到嘉義品好茶喝咖啡。

農村水保署南投分署傅桂霖分署長表示，農村水保署近年以咖啡主題輔導在地青年、產業及旅遊，而南投分署更以「聞著咖啡香去旅行」主題，透過咖啡莊園改造計畫、特色店家打造等，將咖啡文化融入旅遊體驗、餐飲及生活中，搭配遊客親手烘製、手沖等體驗DIY，讓台灣精品咖啡旅遊可以深入人心。以今年台北國際旅展首發，推出五間台灣精品咖啡莊園行程為例，隨即被搶購一空，超搶手。

▲9條特色旅遊路線，或是漫步竹林、欣賞雲端美景、品嚐香醇咖啡，可以各取所愛，是冬季出遊首選。（圖／記者金武鳳攝，2023.12.1)
▲9條特色旅遊路線，或是漫步竹林、欣賞雲端美景、品嚐香醇咖啡，可以各取所愛，是冬季出遊首選。（圖／記者金武鳳攝，2023.12.1)
2023聞著咖啡香去旅行─帶你體驗嘉義深度旅遊新玩法，將咖啡體驗結合嘉義阿里山生態、產業特色及人文風貌，規劃9條特色旅遊路線，內容豐富多元，包含結合阿里山生態景觀的悠閒慢活路線、融合鄒族文化體驗的阿里山路線、達人帶路的私房旅遊路線，並與格上租車搭配推出輕鬆出遊方案，可以搭乘高鐵或火車來到嘉義，取車自駕悠遊阿里山，在阿里山Easygo就可以買得到喔。想了解更多活動詳情請上「農村小童」或「農村四季‧生命之歌」網址www.4seasontour.com.tw查詢相關資訊。

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