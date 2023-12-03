12月陸劇／劉詩詩趙露思古裝比美 陳哲遠《仙劍奇俠傳4》開播
12月最新陸劇來襲，古裝劇「永遠的神」劉詩詩，繼《醉玲瓏》之後睽違6年，與189公分長腿男神劉宇寧搭檔演出《一念關山》，一揭皇朝特務機關的神祕面紗，2023年最受歡迎的《偷偷藏不住》CP趙露思、陳哲遠，各有新作《神隱》、《仙劍奇俠傳4》推出，再掀仙俠劇熱潮。
記者羅凌筠／綜合報導
《一念關山》劇情講述安國、梧國2大武林高手相愛的故事，朱衣衛前左史任如意（劉詩詩 飾）因機緣巧合下，成為梧國迎帝使小分隊成員，和梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧 飾），護送女扮男裝的公主楊盈（何藍逗 飾）進敵國當質子，不僅有快意恩仇的俠義、勾心鬥角的權謀，也有逗趣的俠女與俠士情愫，11月28日於愛奇藝國際版播出。
《神隱》改編自星零的同名小説，講述真神之子古晉（王安宇飾演）與水凝獸阿音（趙露思飾演）共同拯救三界蒼生的故事。上進的水凝獸阿音和神力被封的真神之子古晉因一場意外相識，共同走上尋找仙元之路，在狐族王侄、鷹族公主等小夥伴的陪伴下，兩人一同維護世間和平、最終收穫愛情、友情、親情，將於We TV播出。
胡歌、劉亦菲的《仙劍奇俠傳》相隔18年再推續集，改編現象級經典遊戲IP，《仙劍4》故事講述雲天河（陳哲遠飾演）少年的尋仙之旅。秉持著我命由我的精神，他為了解救妖界和瓊華派方圓百里的百姓，走上了逆天改命的救世之路。此劇由《三生三世枕上書》導演楊玄、黃埜執導，鞠婧禕、陳哲遠、茅子俊主演，將在愛奇藝國際版播出。
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