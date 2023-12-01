7-11最狂贈品！買金莎免費送「聖誕水晶球」 全家99元送造型罐
超商最狂贈品又來了！7-11每年都秒殺的金莎巧克力贈品「聖誕水晶球」活動開跑，只要買3入裝金莎8條即可免費獲得一顆水晶球；全家則是金莎單筆買4條送造型聖誕馬克杯（含湯匙），以3入裝的金莎購買4條來計算，相當於168元／組，還有健達巧克力滿99元送聖誕節造型儲物罐。
記者鍾怡婷/綜合報導
每年接近聖誕節時，7-11都會推出金莎巧克力達門檻送「造型水晶球」限量活動。今年即起至12月2日前，單筆購買8條3入裝的金莎巧克力，即贈送一款水晶球，金莎巧克力3入裝42元／條，相當於336元可入手24顆金莎，以及聖誕水晶球一顆。
除了金莎巧克力贈品外，7-11還有可口可樂系列飲料任4瓶98元，再享水晶球加價購179元；樂天小熊餅夢幻許願組，每組279元，內含聖誕節限定夢幻水晶球乙顆加小熊餅乾共4包。
若是擔心入手8條吃不完，全家便利商店也有金莎贈品活動，只要單筆購入4條指定品項金莎，即可獲得聖誕造型馬克杯加上應景金葉湯匙，包括三粒裝、心型禮盒、臻品三入裝、六入盒裝，以3入裝的金莎巧克力來計算，最低一組168元有12顆巧克力加上馬克杯。
並且全家門市即起購買建達巧克力指定品項滿99元，贈送聖誕儲物罐一個，包括健達奇趣蛋、健達巧克力含牛奶內餡、健達倍多、健達快樂河馬、健達樂脆棒。