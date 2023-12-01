台灣最冷門老街可惜了！「單月6萬人朝聖」仍墊底　遊客評價曝光

7-11最狂贈品！買金莎免費送「聖誕水晶球」　全家99元送造型罐

▲7-11即起至12月2日前，單筆購買8條3入裝的金莎巧克力，即贈送一款水晶球。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11即起至12月2日前，單筆購買8條3入裝的金莎巧克力，即贈送一款水晶球。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商最狂贈品又來了！7-11每年都秒殺的金莎巧克力贈品「聖誕水晶球」活動開跑，只要買3入裝金莎8條即可免費獲得一顆水晶球；全家則是金莎單筆買4條送造型聖誕馬克杯（含湯匙），以3入裝的金莎購買4條來計算，相當於168元／組，還有健達巧克力滿99元送聖誕節造型儲物罐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
每年接近聖誕節時，7-11都會推出金莎巧克力達門檻送「造型水晶球」限量活動。今年即起至12月2日前，單筆購買8條3入裝的金莎巧克力，即贈送一款水晶球，金莎巧克力3入裝42元／條，相當於336元可入手24顆金莎，以及聖誕水晶球一顆。

除了金莎巧克力贈品外，7-11還有可口可樂系列飲料任4瓶98元，再享水晶球加價購179元；樂天小熊餅夢幻許願組，每組279元，內含聖誕節限定夢幻水晶球乙顆加小熊餅乾共4包。

▲即起至12月2日前，單筆購買8條3入裝的金莎巧克力，即贈送一款水晶球。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲即起至12月2日前，單筆購買8條3入裝的金莎巧克力，即贈送一款水晶球。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲除了金莎巧克力贈品外，7-11還有可口可樂系列飲料任4瓶98元，再享水晶球加價購179元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲樂天小熊夢幻水晶球（左）、金莎聖誕水晶球（中）、可口可樂水晶球（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
若是擔心入手8條吃不完，全家便利商店也有金莎贈品活動，只要單筆購入4條指定品項金莎，即可獲得聖誕造型馬克杯加上應景金葉湯匙，包括三粒裝、心型禮盒、臻品三入裝、六入盒裝，以3入裝的金莎巧克力來計算，最低一組168元有12顆巧克力加上馬克杯。

並且全家門市即起購買建達巧克力指定品項滿99元，贈送聖誕儲物罐一個，包括健達奇趣蛋、健達巧克力含牛奶內餡、健達倍多、健達快樂河馬、健達樂脆棒。

▲全家單筆購入4條指定品項金莎，即可獲得聖誕造型馬克杯加上應景金葉湯匙。（圖／全家提供）
▲全家單筆購入4條指定品項金莎，即可獲得聖誕造型馬克杯加上應景金葉湯匙。（圖／全家提供）
▲全家門市即起購買建達巧克力指定品項滿99元，贈送聖誕儲物罐一個。（圖／全家提供）
▲全家門市即起購買建達巧克力指定品項滿99元，贈送聖誕儲物罐一個。（圖／全家提供）

今急凍15度！全家「畬室熱巧克力飲」79元開喝　加9元送聖誕杯塞

只有今天！全家拿鐵、美式「買3送3」可寄杯　7-11氣泡美式買2送2

全家巧克力霜淇淋等到了！「畬室霜淇淋」聯名回歸　買1送1吃法曝

限今天！7-11寄杯美式、拿鐵「買7送4」　全家今起咖啡「買1送1」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞