集滿7款桃園文博會「超有種NFT」 限量紀念徽章免費帶回家
桃園市政府近年來重視地方文創產業發展，整合文化局、原住民族行政局、客家事務局、農業局、教育局、經濟發展局及青年事務局等單位，以籌辦「桃園文創博覽會」的形式增加在地品牌能見度及鼓勵產業創新。「2023桃園文創博覽會」11月25日至12月10日在中原文創園區登場，為增加在地品牌能見度及鼓勵產業創新，市府文化局今年特別規劃以「桃園超有種」為年度主題，並推出「集NFT換限量徽章」活動，活動期間參展民眾只要集滿展區內的7大主題「超有種生物NFT」，就能把可愛的超級物種限量紀念徽章帶回家，讓你線上線下都有收獲。
記者李春台／桃園報導
市府文化局表示，今年活動邁入第三屆，移師至原國防部後勤倉儲區的「中原文創園區」擴大辦理，策展團隊以「桃園超有種」為年度主題，從生物學角度出發，探索桃園在自然人文及城市變遷中所展現出的演化特徵，及其在生態節奏中孕育而成的獨特姿態；這些特色經過設計轉化，被提煉為7隻獨屬桃園的「超級物種」IP，透過主題展覽的表現形式，分別展現桃園在藝術文化、多元族群、自然環境、農業技術、科技藝術、青年發展、兒童教育等面向的文創潛力，以此探問桃園的未來可能性及發掘城市新型態DNA。
文化局指出，7大主題展館分別為給桃園的柔軟訊息「藝形種」； 聽力超群、群體共聚的「聲紋種」；一起讀水走溪的「水系種」；自由無懼、體驗一分鐘的高校青春的「未來種」；攜手飛向桃園新宇宙世界的「科藝種」，邀你外帶一杯在地桃搖「新生種」；還有化身兒童遊樂指南「迷你種」清楚刻畫不同主題的文化與創意。
文化局表示，結合擴增實境，邀請國內外好朋友搜集7大超級物種的NFT，收藏價值無限，只要到7棟主題展館入口旁掃描 QR Code，登入「藝遊桃園」平台，即可領取限量超有種生物 NFT，隨時打開平台，點擊物種的擴充實境，超可愛的超有種就出現啦，可以隨時和自己搜集的超有種NFT拍照，一起秀出自己的「超有種」。
文化局指出，不只展覽本身充滿主題亮點，首度開放的中原文創園區也成為桃園的新地標，除了超Chill線上超有種生物 NFT收集，集滿 7 款還可至現場服務站兌換超有種生物胸章，詳細活動資訊可至「藝遊桃園」官網（tyart-tour.tw）查詢。