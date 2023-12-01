華為P70帶動高階手機相機規格升級！分析師點名1台廠將成大贏家
中國手機大廠華為預計將在2024年第1季推出新款旗艦機型P70系列，包括P70、P70 Pro與Pro Art。國際分析師郭明錤指出，華為新款P70將持續帶動2024高階手機相機規格升級，而大立光與舜宇光學為P70系列的高階鏡頭供應商 ，尤其前者的供貨比重略高，可望在淡季顯著受惠於P70系列出貨量顯著成長。
記者鄭妤安／台北報導
郭明錤認為，受益於相機規格升級與改採自行研發的麒麟晶片，P70系列出貨量將在2024有顯著成長，若當前強勁的手機庫存回補需求可持續到明年第1季，則P70系列出貨量在明年年成長可望勁揚約230% 至1300到1500萬部。不過，即便庫存回補需求在明年第1季放緩，P70系列出貨量仍可望顯著成長150% 至1000到1200萬部。
郭明錤表示，P70系列的相機規格最大賣點在於，採用長焦潛望鏡，P70為5P鏡頭，P70 Pro與P70 Art均為6P鏡頭P70 Art廣角相機採用高規1/1吋CIS與1G6P玻塑混合鏡頭，1G6P鏡頭因採用模造玻璃，故單價約為7P的4至5倍。而模造玻璃為大立光與舜宇光學自製，故對企業利潤有利。
華為重返高階手機市場，郭明錤指出，如先前預期，華為會因採用較高相機規格與出貨量大幅成長而顯著推動高階手機光學升級週期。