攜手企業培訓人才！勞動部高屏澎東分署啟動在職訓練補助計畫

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郭耿華說，隨著產業發展快速變化，近年企業面臨轉型及員工的再教育，尤其在研發創新、資訊應用和環境永續等相關領域，對專業訓練的需求大幅增加，高屏澎東分署建議企業可依據自身規模大小、員工組成結構、公司發展需求等，運用勞動部各項訓練資源，強化員工職能，以因應產業變化的挑戰。
郭耿華並說，企業人力資源提升計畫是針對員工數51人以上企業提供訓練補助，由企業自行規劃辦理員工在職訓練或結合上下游廠商聯合辦訓，最高補助可達200萬；而小型企業人力提升計畫是針對員工數50人以下且不具辦訓經驗的企業，由該分署安排專業顧問進場輔導，安排客製化人才培訓課程；而充電起飛計畫則是針對員工數51人以上，且受貿易自由化影響的企業，提供員工在職訓練補助，最高補助可達350萬元。
此外，為支持中高齡者與高齡者延緩退休、續留職場，提供在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫及中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫，分別針對45歲以上及年滿64歲的在職員工，雇主可依需要，指派參加國內公開招訓課程，由勞動部補助最高7成的訓練費用，協助中高齡者及高齡者持續提升職能、貢獻經驗。
郭耿華指出，高屏澎東分署長期推動多項企業在職員工訓練補助方案，也獲轄區企業熱烈響應，他認為人力資源是公司寶貴的資產，現今外部環境多變，鼓勵企業透過教育訓練，強化員工職能，以獲得創新及永續經營的能量。