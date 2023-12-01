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台鐵元旦連假訂票狀況「已售逾19萬張票」　明起花東實名制訂票

▲截至今日上午9時止，台鐵表示，總計完成12萬2652筆、19萬1750張訂票，訂票過程順利。（圖／記者許若茵攝）
▲截至今日上午9時止，台鐵表示，總計完成12萬2652筆、19萬1750張訂票，訂票過程順利。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

台鐵今（1）日零時起，開放明（113）年元旦連續假期全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。截至今日上午9時止，台鐵表示，總計完成12萬2652筆、19萬1750張訂票，訂票過程順利。

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台鐵表示，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於3日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往花蓮、臺東方向
12月29日12時以後至12月30日16時以前，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
(二)臺東、花蓮往臺北方向
1月1日全天長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。

二、西部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往高雄方向
12月29日14時以後至12月30日11時以前，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
(二)高雄往臺北方向
1月1日全天長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。

三、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往臺東方向
12月29日長途各時段自強號尚有座位。12月30日12時以前長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
(二)臺東往高雄方向
1月1日9時以後長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
四、其餘日期、車次尚有座位。

另12月29日、30日及113年1月1日4班東線實名制列車，將於12月2日(星期六)零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

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