台鐵元旦連假訂票狀況「已售逾19萬張票」　明起花東實名制訂票

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截至今日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往花蓮、臺東方向
12月29日12時以後至12月30日16時以前，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
(二)臺東、花蓮往臺北方向
1月1日全天長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
二、西部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往高雄方向
12月29日14時以後至12月30日11時以前，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
(二)高雄往臺北方向
1月1日全天長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
三、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往臺東方向
12月29日長途各時段自強號尚有座位。12月30日12時以前長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
(二)臺東往高雄方向
1月1日9時以後長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。
四、其餘日期、車次尚有座位。
另12月29日、30日及113年1月1日4班東線實名制列車，將於12月2日(星期六)零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。