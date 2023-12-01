亞錦棒球賽首戰韓國 運彩公會發祭品文中華勝送禮券

我是廣告 請繼續往下閱讀
何昱奇大方分享，此役看好中華隊開幕戰贏韓國的原因是，「我們擁有大巨蛋啟用及主場優勢，外加台式加油隊應援團，相信能激發球員潛能士氣，發揮團隊戰力」。他強調，身為賽事地主國，首場安排強勁的韓國隊，讓比賽可看度大為增加，所以建議彩迷，可以小壓中華隊不讓分愛國情操一下。
本次亞錦賽已使用手機認證實名制購票，台韓戰的預售票共計售出1萬7000張門票，內野票1.3萬張90秒搶光，外野座位3000張門票在線上售票平台上一掃而空；30日中午12點第三波線上售票，依舊瘋狂秒。
運彩公會長期關注運動賽事，今年10月亞運期間便發出祭品文，只要中華隊贏中國隊，就送300份200元的禮券，中華隊不負眾望，順利擊敗中國隊。剛結束的台灣大賽，運彩公會也在天母球場舉辦招募活動，並準備i-PHONE手機與光陽電動機車，與現場加入運彩網路會員民眾互動，並由「假日飛刀手」陳義信，抽出運彩公會首台電動機車。
本次棒球亞洲錦標賽，理事長何昱奇邀請大家繼續支持國家體育賽事，首戰台韓戰若拔得籌，運彩公會延續10月份亞運的相挺國球，準備了200元禮券300份，將於12月6日下午2時在運彩公會（台中市南區南平路35-20號）門口發放號碼牌，發送禮券。
另外運彩公會也推出只要加入運彩網路會員指定證號93181001成功，就能參加預測本次亞錦賽冠軍球隊，猜對有7-11禮券500元，還能抽獎iPhones 15及電動機車、賓士車等等好禮活動，臉書搜索「運彩公會」加入預測行列。
何昱奇表示，只要民眾預約第三屆證號，明年一月至2024年7月底前，投注累積滿10萬，更加碼抽出6名杜拜奢華頂級8日遊，每位旅遊價值新台幣50萬元，還有四大奢華飯店、豪華商務艙、米其林美食饗宴、直升機體驗、法拉利樂園、沙漠探險、奢華遊艇等大獎。運彩公會邀請大家支持買運彩改善運動環境，幫助台灣選手在國際賽事上繼續發光發熱。