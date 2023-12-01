2024總統大選電視辯論會！賴、柯允諾參加 僅剩侯友宜未回
2024總統大選倒數43天，時間進入12月，各政黨開始加足馬力進行最後衝刺，電視辯論會是否舉行備受關注。公視今日發出聲明，表示與三報一社及多家電視台達成共同主辦共識，將攜手促成辯論會舉行，目前民進黨總統候選人賴清德與民眾黨總統候選人柯文哲皆同意接受辯論邀請。
Newtalk新聞 |顏得智 綜合報導
各方關注本次大選是否舉行總統候選人的辯論會，公視今日代表聲明，三報一社(中央社、聯合報、中國時報、自由時報)與民視、台視、三立、華視、鏡電視、公視等電視台代表，11月29日下午在公視召開協商會議，會中達成「共同主辦」共識，由公視製播並提供共訊，齊心攜手促成辯論會順利舉行，在會中提出辯論場次建議與預擬方案，會後已將上述媒體協商共識送達三方競選陣營，以利儘早促成電視辯論會順利舉行，讓廣大選民更清楚瞭解各候選人政見理念。
據了解，截至12月1日中午，賴、柯兩陣營已明確回應同意接受上述媒體共同主辦之辯論邀請。
至於公辦的政見發表會部分，中選會先前規劃，第1場總統候選人電視政見發表會將在12月20日晚間7時登場，第2場12月26日下午2時、第3場12月28日晚間7時；副總統候選人電視政見發表會則為12月22日晚間7時舉行。
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