黃姵嘉揭「野田妹」上野樹里敬業面 日本拍攝每天上工15小時
金鐘視后黃姵嘉首次演出日本電影，在電影《鄰人X：謎樣的女子》與「野田妹」上野樹里合作，今（1）日出席記者會，黃姵嘉分享上野樹里演出超商店員前輩，必須詮釋出對收銀流程、機器相當熟悉的模樣，因此在開拍前還特地花了半小時練習使用收銀機，非常敬業。
記者羅凌筠／台北報導
黃姵嘉與上野樹里的角色都是超商店員，「我的角色是個連日文都講不好，又笨手笨腳的菜鳥，所以就完全本色演出，不需要練習！在旁邊看著上野樹里不斷練習，對她的敬業態度感到相當敬佩。」對於上野樹里即將於下周訪台，黃姵嘉也開心表示期待再次見面。
第1次和日本劇組合作，黃姵嘉充分感受到日本人工作時一生懸命的精神，「我在日本拍攝總共10天，幾乎每天拍攝時間都是15小時起跳！就連1張只出現沒幾秒的證件照，劇組也花了許多時間確認妝髮細節，拍攝一點也不馬虎。」
在片中飾演黃姵嘉男友的野村周平，因為本身精通中文，所以也常常給予她不少協助，也聊了很多，她還提到，「林遣都在開拍前就知道會有台灣演員加入，因此特地在開拍第1天準備了很有名的檸檬蛋糕伴手禮給我，並且很開心地和我分享自己很喜歡台灣和鼎泰豐。」
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