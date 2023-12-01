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北檢專線、LINE24小時受理檢舉　檢察機關掌握境外勢力嚴重

▲台北地檢署舉辦反賄選宣導記者會（圖／北檢提供）
▲台北地檢署舉辦反賄選宣導記者會（圖／北檢提供）

記者潘千詩／台北報導

正副總統及立委選舉將在明年1月13日舉行，台北地檢署今（1）日舉辦「全力查賄ING、全民反賄e起來」記者會，希望強化民眾反賄選意識。北檢檢察長鄭銘謙表示，有3位檢察官專責處理，嚴陣以待，希望大家一起來反賄，北檢專線0800024099，自12月11日起24小時受理，也有LINE官方帳號可檢舉，第一時間就會啟動調查。

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▲北檢檢察長鄭銘謙（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
▲北檢檢察長鄭銘謙（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
鄭銘謙表示，明年的選舉，關乎國家未來的發展，也是國際間關注的議題，但我國卻碰到「境外勢力資金介選、選舉賭盤效應、假訊息快速傳播」三大挑戰，北檢接到上級指示後，早就帶著檢察官到各分局、調查處站互動聯繫，目前北檢有掌握介選情資，會嚴加查緝。

法務部長蔡清祥則鼓勵國人勇於檢舉，如果檢舉內容涉及境外敵對勢力，檢舉獎金最高可達2000萬元，賭盤最高有500萬元，傳統金錢介選，最高有1500萬元，請國人勇於檢舉。

最高檢察署檢察總長邢泰釗指出，台灣面對的是中共政權，中共實力是我國上百倍以上，軍力更不用講，但不論是哪一種態樣，都有共通特點，也就是「錢」。

邢泰釗表示，事實上從十幾年前，中共就從陸海空軍等深入滲透，掌握的非常透徹，另人憂心，幸好有不少國軍會挺身檢舉，目前報上登出的只是一部分，且中共不斷進化，與時俱進，兩手策略，一手滲透軍隊，無孔不入，另一策略就是笑臉迎人，請鄉親、基層幹部到中國，以最高規格禮遇，遊山玩水招待；邢強調，天下沒有白吃的午餐，給予這麼好的招待是因為今天台灣還在，哪一天台灣發生什麼事，這些招待都不會再有了，所以一定要有高度警惕心。

▲檢察總長邢泰釗（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
▲檢察總長邢泰釗（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
台北地檢署依多年查賄經驗，製作「手機蒐證 全民反賄」、「反賄選防假訊息」影片及文宣，並使用大數據法則，找出大台北地區民眾最頻繁出沒的大眾交通運輸據點及生活經常出入的場所宣導，透過「any time any where」查賄反賄不打烊之多元e化全方位宣導，讓民眾隨處可見檢舉賄選電話「0800-024-099」，或可運用智慧型手機隨時隨地拍照存證並掃描QRcode線上檢舉。

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