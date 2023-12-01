吳宗憲稱梁詠琪是「唯一偶像」 驚吐：孩子搞不好長得像我！
香港天后梁詠琪於明年4月13日首次攻蛋，舉辦《時間遇上我們》演唱會。她日前上三立《綜藝大熱門》，見到老朋友吳宗憲兩人就來個熱情擁抱。吳宗憲不停強調「妳是我唯一偶像。」但卻不知道梁詠琪早已當媽，她與西班牙籍老公Sergio結婚12年，育有8歲女兒。得知真相後吳宗憲露出驚訝表情，梁詠琪笑說應該帶小孩來看憲哥的，吳宗憲還打趣說：「搞不好長得像我！」，梁詠琪反應機靈，幽默回：「跟你一樣是西班牙膚色！」
記者黃盈容/綜合報導
梁詠琪1997年出道，她笑說剛出道就上過吳宗憲節目，而吳宗憲也表示從第一次看到梁詠琪到現在完全沒變，她嘴甜回說：「你也是呀，我們就這樣又遇上了。」吳宗憲又出老招，明示暗示問梁詠琪，「演唱會有沒有特別嘉賓？」陳漢典立刻堵他嘴說：「會給你票看的！」就是要斷吳宗憲當嘉賓的夢。
節目中聊起梁詠琪與老公是在旅遊時相識的，老公那時對說梁詠琪說：「我前一輩子有看過你」，讓吳宗憲聽了笑說這一招自己也常用，惹得梁詠琪大笑回說：「那代表很管用囉！」
梁詠琪的歌陪伴許多人度過快樂時光，解偉苓認為她是當年留短髮最好看的女藝人，藝人何美也覺得她是氣質女神，大讚梁詠琪身材外貌都維持太好。即將登上小巨蛋舞台，梁詠琪誠意十足，她表示這次演唱會是巡迴演唱其中一站，但她這次誠意滿滿，變成100%的國語歌演唱會，連Lulu都誇她說好用心，吳宗憲也特別送上一幅梁詠琪的畫像，梁詠琪驚喜說：「我不知道你有這方面才華！」
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