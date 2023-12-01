原民會百萬創業計畫　創造3000人就業180家原民業者圓夢

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「第9屆百萬創業計畫」20家得獎團隊，包括：朗安祿文化科技公司、少林公司、原來光影公司、新力光公司、舒漾國際公司、朵烈美學國際公司、榮華竹業公司、喆華原住民企業公司、宜見川辛企業社、飄原香食品公司、德拉戶茶業、瑪吉沐舒公司、達娜分享文化公司、杷荻錏漫公司、穀臼那哪手工麵包公司、亞設之地烘焙食品公司、拓手作工坊、原始角落有限公司、浮定生活有限公司、舍宿老新設計有限公司等獲獎。
而這20組團隊，可獲得最高100萬元創業金，還可透過專業顧問，進行六個月的財務、商業模式診斷輔導，跟相關創業培訓，給予企業初創期最需要的資源，增加創業存活率跟經營成功率，希望提升原住民族新創企業的永續性。
獲第9屆「百萬創業計畫」創業金從事美容美體業的林芝表示，感謝原民會支持青年創業，身為女性創業原民，她也鼓勵正在夢想創業的女性，或是原民女性都能勇敢追夢，展現女性堅韌的一面；她也回想到當初徵選過程，林芝坦承，真的很嚴格，尤其今年投案數達400多件，能從中脫穎而出，非常不容易。
另一位獲選從事玻璃創作的江博田指出，百萬創業計畫提供非常完整的訓練，包括財務、行銷等課程，讓他從原本的1人彩繪玻璃工坊擴大成5個人的團隊，他也期望未來以能將原住民特色玻璃從國內行銷走到國外。
原民會即將於明年113年4月16-20日在高雄舉辦「TULU第3屆世界原住民族旅遊高峰會(WITS)」，因此今年「部落小鷹回娘家」首度移師高雄舉辦，同時於12/2-3日在駁二藝術特區大義公園歡樂登場的「部落小鷹嘉年華」，除了有好吃又好逛的市集及排灣族童玩體驗，還有阿布絲、舒米恩、王宏恩、Boxing等20組原住民族歌手、樂團、舞團的精采表演，其中週六晚上的「璀璨星光夜」，可一邊聽著舞台的音樂，一邊享用烤乳豬及原住民族風味特色飲品。
歡迎大家12月2日至3日前往高雄駁二藝術特區大義公園，民眾凡至服務台索取活動DM，完成集章，即可參加抽獎活動，現場有超過百項獎品，更有機會抽中雙人曼谷來回機票。更多「部落小鷹回娘家」相關消息，可搜尋「看見太陽」官網及粉絲專頁。