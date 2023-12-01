侯趙配遭譏變趙侯配　朱立倫：美德配總統候選人改蕭美琴？

原民會百萬創業計畫　創造3000人就業180家原民業者圓夢

▲原民會夷將·拔路兒Icyang．Parod主委出席，「原力大人物交流會─頒獎典禮」與「第9屆百萬創業計畫」獲獎團隊代表合影。(圖／記者郭凱杰攝.2023.12.01)
▲原民會夷將·拔路兒Icyang．Parod主委出席，「原力大人物交流會─頒獎典禮」與「第9屆百萬創業計畫」獲獎團隊代表合影。(圖／記者郭凱杰攝.2023.12.01)

記者郭凱杰／高雄報導

原住民族委員會舉辦「原力大人物交流會─頒獎典禮」原民會主委夷將·拔路兒Icyang．Parod在出席時表示，原民會從104年開始推動「百萬創業計畫」以來，累計扶植了180家原住民族創業者圓夢，創造超過3,000人就業機會，企業存續率達9成。該計畫除提供最高100萬元的創業金，並以多樣的經營事業培訓課程，及顧問與業師實地輔導，給予企業創業最需要的資源。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲第9屆百萬創業計畫」獲獎團隊代表合影。(圖／記者郭凱杰攝.2023.12.01)
▲第9屆百萬創業計畫」獲獎團隊代表合影。(圖／記者郭凱杰攝.2023.12.01)
此次，第9屆百萬創業團隊頒獎典禮，特別邀集8年來原民會扶植的企業齊聚一堂，除了在學長姊的見證中進行頒獎儀式外，夷將Icyang主委特別鼓勵各位老闆，藉由這幾天的交流活動，交換各自創業經驗，創造合作的可能性，共創共好。

▲原民會主委夷將·拔路致詞時表示，原民會從104年開始推動「百萬創業計畫」以來，累計扶植了180家原住民族創業者圓夢，創造超過3,000人就業機會，企業存續率達9成。(圖／記者郭凱杰攝.2023.12.01)
▲原民會主委夷將·拔路致詞時表示，原民會從104年開始推動「百萬創業計畫」以來，累計扶植了180家原住民族創業者圓夢，創造超過3,000人就業機會，企業存續率達9成。(圖／記者郭凱杰攝.2023.12.01)
「第9屆百萬創業計畫」20家得獎團隊，包括：朗安祿文化科技公司、少林公司、原來光影公司、新力光公司、舒漾國際公司、朵烈美學國際公司、榮華竹業公司、喆華原住民企業公司、宜見川辛企業社、飄原香食品公司、德拉戶茶業、瑪吉沐舒公司、達娜分享文化公司、杷荻錏漫公司、穀臼那哪手工麵包公司、亞設之地烘焙食品公司、拓手作工坊、原始角落有限公司、浮定生活有限公司、舍宿老新設計有限公司等獲獎。

而這20組團隊，可獲得最高100萬元創業金，還可透過專業顧問，進行六個月的財務、商業模式診斷輔導，跟相關創業培訓，給予企業初創期最需要的資源，增加創業存活率跟經營成功率，希望提升原住民族新創企業的永續性。

獲第9屆「百萬創業計畫」創業金從事美容美體業的林芝表示，感謝原民會支持青年創業，身為女性創業原民，她也鼓勵正在夢想創業的女性，或是原民女性都能勇敢追夢，展現女性堅韌的一面；她也回想到當初徵選過程，林芝坦承，真的很嚴格，尤其今年投案數達400多件，能從中脫穎而出，非常不容易。

另一位獲選從事玻璃創作的江博田指出，百萬創業計畫提供非常完整的訓練，包括財務、行銷等課程，讓他從原本的1人彩繪玻璃工坊擴大成5個人的團隊，他也期望未來以能將原住民特色玻璃從國內行銷走到國外。

原民會即將於明年113年4月16-20日在高雄舉辦「TULU第3屆世界原住民族旅遊高峰會(WITS)」，因此今年「部落小鷹回娘家」首度移師高雄舉辦，同時於12/2-3日在駁二藝術特區大義公園歡樂登場的「部落小鷹嘉年華」，除了有好吃又好逛的市集及排灣族童玩體驗，還有阿布絲、舒米恩、王宏恩、Boxing等20組原住民族歌手、樂團、舞團的精采表演，其中週六晚上的「璀璨星光夜」，可一邊聽著舞台的音樂，一邊享用烤乳豬及原住民族風味特色飲品。

歡迎大家12月2日至3日前往高雄駁二藝術特區大義公園，民眾凡至服務台索取活動DM，完成集章，即可參加抽獎活動，現場有超過百項獎品，更有機會抽中雙人曼谷來回機票。更多「部落小鷹回娘家」相關消息，可搜尋「看見太陽」官網及粉絲專頁。

房子大小事就是郭倍宏的事　鄰居社區要送郭倍宏進國會

高雄郵局遭批行政不中立鬧烏龍　李柏毅：藍營小雞急了

即日起至12/3日封閉河西路、同盟路部分路段

金屬中心研醫強強合作　升級精準醫療手術

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞