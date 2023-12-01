宣傳在地青年人才 「N型神人專刊」帶民眾一覽青年創業傳承故事
為宣傳在地優秀青年人才，「N型神人」專刊發表會今(1)日舉辦。專刊透過接班創新、在地創業、在地就業及旅外彰青等面向，對與彰化有關之企業或個人，進行深度採訪報導，發揚企業或個人在創業及傳承歷程裡的觀點與故事，並藉此專刊提升青年及產業知名度與形象，激發競爭優勢且拓展商業機會。
記者黃文德／綜合報導
「N」字正是取自於彰化人身分證字號的第一個字母，彰化縣政府表示，舉凡在地或出外打拼的彰化力量，皆是傳說中的「N型神人」。透過此次專刊發表會，要帶民眾一覽彰化11位N型神人，「接班創新」三代自然釀造為台灣葡萄酒發聲的蘭輝酒莊劉致剛、以爌肉精神為老店燉入新思維的阿泉爌肉飯謝泊宏、漁二代不簡單的蜆學的海寶黑蜆楊雅閔，是接班的二、三代成功在老本行裡發展創新思維。
「在地創業」用鋅元素讓世界看見台灣設計力的no.30張淑貞、喚醒在地力量再創社頭產業新貌的豪所在劉孟豪、大膽實穿勇闖國際時裝週的RAY CHU朱柏諺，是運用彰化在地資源創業成功的案例。
「在地就業」以高科技種出米其林主廚青睞番茄的溪州番茄方舟郭能禎、用AI防霉的優克美科技邱新惠，是持續深耕於彰化企業的優秀就業人員；「旅外彰青」鏡頭下捕捉生存戰中人性掙扎的金鐘導演林君陽、第一次創業就成功掀台灣印花新風潮的印花樂邱瓊玉、以藝術家姿態拿命換取夢想的雜學校蘇仰志，是已經發光發熱，卻發現原來是彰化人的旅外彰青。
彰化縣政府指出，自去（111）年三月成立專責業務單位「青年發展處」以來，陸續提供了非常豐富的青年資源，除了開辦多元化的青年創業研習課程，也提供了創業獎勵補助最高三十萬元、專業的創業輔導團隊、青年就業學貸利息補貼、青年安薪就業等資源，鼓勵青年留鄉返鄉就創業，並積極規劃青年住宅及青創基地，讓青年有發展的舞台，縣府將全力以赴支援青年，持續幫助青年安心創業、穩定就業，鼓勵青年返鄉一展長才，共創未來。