台灣最冷門老街可惜了！「單月6萬人朝聖」仍墊底　遊客評價曝光

在地人暴動！蘭嶼哥叫板橋串燒「結局神扯」　免費甜不辣送到明年

▲新北市某間串燒店接到一份外送訂單，對方自稱來自蘭嶼的達悟族，並在備註欄許願「好想吃甜不辣，如果有吃到，我下次會穿丁字褲去找你」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲新北市某間串燒店接到一份外送訂單，對方自稱來自蘭嶼的達悟族，並在備註欄許願「好想吃甜不辣，如果有吃到，我下次會穿丁字褲去找你」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

記者賴禹妡／綜合報導

現代人為了方便，都會利用外送平台點餐。而近日新北市某間串燒店，就接到一份外送訂單，對方自稱來自蘭嶼的達悟族，並在備註欄許願「好想吃甜不辣，如果有吃到，我下次會穿丁字褲去找你」，而老闆也決定接單，更喊話客人要實現承諾，貼文曝光後立即吸引超過8.6萬人來朝聖按讚。老闆也霸氣加碼推出活動，即日起至2024年1月1日，每天免費送30串甜不辣，「只要你有空來板橋玩，都可以過來找我免費領取」。 

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板橋串燒店「串癮燒烤」28日在臉書粉專PO出一張照片，只見在外送訂單備註中，有客人留言寫下「哈嘍老闆，你所有的文字介紹我都看完了，真的非常幽默」，更自稱是來自蘭嶼的達悟族，表示：「剛打完魚好想吃甜不辣，如果有吃到，我下次會穿丁字褲去找你。」  

▲只見在串燒外送訂單備註中，有客人留言寫下「哈嘍老闆，你所有的文字介紹我都看完了，真的非常幽默」，更自稱是來自蘭嶼的達悟族，許願若是吃到甜不辣，會穿著丁字褲前去捧場。（圖／翻攝自店家臉書粉專）
▲只見在串燒外送訂單備註中，有客人留言寫下「哈嘍老闆，你所有的文字介紹我都看完了，真的非常幽默」，更自稱是來自蘭嶼的達悟族，許願若是吃到甜不辣，會穿著丁字褲前去捧場。（圖／翻攝自店家臉書粉專）
老闆看了之後也決定接單，直呼「來自蘭嶼達悟族的陳先生，你的甜不辣我已經送過去了，希望你能夠說話算話，穿著丁字褲過來找我，我一定讓你甜不辣吃到飽」。老闆更霸氣承諾，若該篇貼文破500讚，或對方真的穿丁字褲來店裡，就直接請100串免費甜不辣請大家吃，2個條件都符合則請200串甜不辣，更加碼「只要姓陳的且戶籍在蘭嶼的，出示證件通通過來跟我領一串甜不辣，我來幫陳先生犒賞蘭嶼陳姓族人們」。  

貼文曝光後，奇葩的內容立刻吸引超過8.6萬人來朝聖按讚，老闆一邊笑喊「我平常發一些商品文都沒人理我」，一邊也信守承諾指出，從2023年11月29日到2024年1月1日為止，只要店面有營業，每日免費送30串甜不辣，「只要你有空來板橋玩，都可以過來找我免費領取」。  

▲串燒店老闆霸氣加碼推出活動，還幽默製作梗圖宣傳，即日起至2024年1月1日，每天免費送30串甜不辣，「只要你有空來板橋玩，都可以過來找我免費領取」。（圖／翻攝自店家臉書粉專）
▲串燒店老闆霸氣加碼推出活動，還幽默製作梗圖宣傳，即日起至2024年1月1日，每天免費送30串甜不辣，「只要你有空來板橋玩，都可以過來找我免費領取」。（圖／翻攝自店家臉書粉專）
老闆透露，領取規則為每人限定一串，並出示臉書粉專任一則貼文按讚，免費領取的甜不辣限定外帶，若要內用必須點其他商品，最後因為每串甜不辣都是現點現烤，若現場有其他客人或有外帶訂單，將會以訂單優先，「我們店旁邊就是湳雅夜市，在等待的期間，可以去走走逛逛，我們都會給號碼牌，回來的時候再拿就好」。  

而老闆也解釋了「丁字褲客人」的下落，原來當初下單的人其實是對方的女友，而男方確實是來自蘭嶼達悟族，老闆也誠摯地邀請2位來店內用餐，順便合影留念，「當然也希望陳小姐的男友願意穿達悟族的服裝那是最好，畢竟大家最期待的也是這個吧」。活動曝光後，引起在地人暴動留言「感謝甜不辣超人讓我見證奇蹟」、「看來是該去吃免費甜不辣！」


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