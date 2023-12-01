活水流轉藝術饗宴「流水席」 2023桃園國際水彩雙年展今登場
兩年一度的「活水-桃園國際水彩雙年展」將於12月1日至12月31日在桃園市政府文化局隆重舉行。本次展覽以「流．水．席」為主題，旨在呈現桃園國際水彩雙年展不僅僅是水彩藝術的一場盛會，更融入文化交流與在地特色思維。「流．水．席」呼應「活水」的意涵，展現臺灣藝術活力有異曲同工之妙，都是正面而積極的邀約與對話，以臺灣桃園為基地，建立一個永續的國際水彩交會與切磋的藝術盛會。
記者李春台／桃園報導
文化局指出，本次展覽由3位策展人廖新田、游雯珍、劉佳琪共同策劃，匯聚了來自秘魯、澳洲、美國、英國、法國、土耳其、新加坡、馬來西亞、越南、韓國等13位國際藝術家和17位臺灣藝術家，總計114件精彩創作在文化局展出。此外，展覽期間將舉辦藝術導覽暨分享會、學術論壇、水彩示範、戶外寫生、工作坊等多元活動，讓參與民眾有機會深入體驗水彩藝術，一窺名家的風采和獨特創作技巧。
文化局表示，藝術分享會將邀請來自韓國朴裕美、馬來西亞莊嘉強、新加坡楊昔銀及秘魯Nicolas LOPEZ等4位藝術家分享他們的創作以及該國水彩發展現況。學術論壇由國內知名教授和專家學者廖新田、潘襎、黃銘祝、王公澤主持，從美術史、美學、教育及創作等面向探討臺灣水彩的發展，而郭明福和黃進龍將參與論壇後的圓桌討論，對臺灣水彩藝術進行SWOT分析。
此外，還有8場水彩創作示範，邀請來自國內外的水彩名家，包括Nicolas LOPEZ、朴裕美、鄭勳成、楊昔銀、陳書強、綦宗涵、陳新倫等人，於桃園市政府文化局即席創作，與現場觀眾分享各種精湛技法。其中，戶外寫生活動由藝術家莊嘉強領銜，與臺灣水彩藝術愛好者及民眾一起在桃園景福宮及周圍街道揮灑桃園市景之美；工作坊則由張家榮和王怡文帶領，讓參與者深度體驗水彩藝術的創作樂趣。
文化局表示，「流．水．席：活水-2023桃園國際水彩雙年展」將透過國內外名家的畫作展覽和一系列精彩活動，呈現水彩藝術多樣的風貌，為藝術愛好者帶來澎湃的藝術饗宴。