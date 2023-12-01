▲讓乾癬病灶清零！９種生物製劑已納健保，無效還可換別支！

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乾癬的辛苦不只有皮膚癢痛，各種影響更會喪失治療信心。
皮膚、身、心皆受打擊：乾癬病友們不但要忍受劇烈癢感與疼痛、皮膚脫屑，也因皮膚病灶、疾病名稱，飽受他人異樣眼光而出現心理障礙，對人際關係也造成負面影響。也因乾癬是一種免疫失調引起的慢性發炎疾病，容易引發多種身心共病，例如心血管疾病、發炎性腸道疾病、關節炎、精神疾病等，恐讓18至49歲病患損失約6年生命。
失去治療信心、病況加重：臺灣皮膚科醫學會理事長暨成大醫院皮膚部趙曉秋醫師表示，許多中重度病人常因藥物效果不佳、藥物取得困難、藥物副作用、病灶反覆發作，對治療失去信心，就自行中斷治療，讓疾病越來越嚴重。
讓乾癬病灶清零！４大類９種生物製劑已納健保！
臺灣皮膚科醫學會理事暨臺大醫院皮膚部主任蔡呈芳教授表示，據觀察研究，乾癬症狀控制程度越好，病人生活品質也就越高，規律回診意願就越強烈，形成正向循環。
過去因醫療尚未如現今發達，治療目標僅能在改善病灶50%；如今隨著藥物不斷進步，2023年目前最新指引，最佳治療目標已達90-100%是幾乎或完全清零！加上健保給付放寬，乾癬治療品質顯著提升，例如4大類生物製劑能協助有效減緩發炎反應。
各程度治療方向：輕度乾癬可使用局部藥物與照光治療，中重度可利用口服藥物、全身性治療改善症狀。常見外用治療包含類固醇、維生素D類似物、A酸，口服藥物則有環孢黴素A、Methotrexat、口服A酸、口服Apremilast等。
４大類９種生物製劑：如果外用與口服用藥都無法達到預期效果，病人可以接受全身性照光治療，以及4大類9種生物製劑，包含TNF-α抑制劑、IL-23抑制劑、IL-17抑制劑、IL-12/23抑制劑，阻止細胞產出細胞激素，壓制發炎反應，減少乾癬發病風險。
９種生物製劑健保都已經給付！臺北榮民總醫院皮膚部張雲亭教授表示，目前台灣核准4大類9種生物製劑，健保都已經給付。符合資格的初次治療病人，每6個月可以申請一次，每次療程維持2年，用藥期滿若皮膚病灶復發達到50%以上，可重新申請回復使用生物製劑。如果發現一種生物製劑無效或有副作用，可以平行轉換使用第二種生物製劑，同樣能邁向設定的治療目標。藉由生物製劑治療下，乾癬症狀能夠達成幾乎清零，90至100%病灶消除。
兩位乾癬案例飽受煎熬，生物製劑把它幾乎清零！
案例52歲的重度乾癬病患張先生，20年前在頭皮首次發現乾癬症狀，其後症狀不斷惡化從小點逐漸擴張一大片、全身長滿紅斑又痛又癢、也有白色皮屑會不斷落下，日常不敢穿短袖，甚至不敢上理髮廳。治療乾癬20多年，直到用到了生物製劑，皮膚迅速好轉，症狀幾乎達到清零。
另一位案例45歲王先生，就讀二專時出現乾癬症狀，軍旅中經歷多重艱苦經歷，退伍出社會也深怕受到異樣眼光。所幸在4年前開始使用生物製劑，乾癬病灶很快就消除，PASI指數竟能維持在90以上，終於敢穿著短袖短褲逛街，也可以到籃球場上與人一較高下，工作上也更有自信。
小心！社群媒體「假醫生」橫行！醫籲別自行任意買藥以免受騙傷身。
黃毓惠醫師也提醒病患，社群網站常有不肖業者擅自使用許多皮膚科醫師照片與影片，附上宣稱有效治療的商品購買連結，病友務必小心，避免自行任意購買藥物或商品以防受騙。覺得治療成效不如預期，一定要主動提出讓醫師知道，藉由藥物調整與生活習慣改善。
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