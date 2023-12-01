搶搭升息末班車！美元依舊有利可圖　放銀行定存年息最高還有6%

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然美國聯準會在11月FOMC會議除再度維持利率不變，從Fed點陣圖，暗示升息將接近尾聲，市場預期降息時點可能提前至明年中。但凱基銀行分析，在綜合評估下，美國經濟仍具有韌性，加上美台利差擴大至3.4%上下，為5年相對高點，美元指數仍有支撐。
因此，凱基銀行建議，可趁台灣仍在升息階段行列國家，把握新台幣這波升息機會，布局美元存款，創造低風險穩定收益。以凱基銀行來說，近日 推出新一波限量美元高利定存方案，以新資金承作6個月期美元高利定存，可享年利率5%，以1萬美元試算，6個月約可領到新台幣約7800元的利息，較一般牌告利率可多領約2100元。
有出國需求的人亦可利用凱基銀行APP存款優惠活動專區，將新存入的資金換匯為美元，更可享7天期定存年息7%、1個月期年息5%的優惠利率，單筆最低達該定存幣別1000元就可承作，小額無負擔，趁優惠活動累積一些外幣在手上，增加資金運用彈性度。
第一銀行也表示，美元存款具有穩定度高及流動性佳的特點，在美國歷經2年升息循環後，基準利率已升至5.33%，儼然成為炙手可熱的外匯投資商品，尤其可趁各國央行尚未啟動降息腳步前，加上新台幣強勢升值之際，將資金配置於外幣高利定存，賺取穩定利息收入。以一銀來說，至12月29日凡以外幣新資金臨櫃承作，美元可按定存天期和金額級距享有5.4%至5.68%不等的超高利率。
王道銀行近期也推出美金活定存專案，至明年2月29日止，於活動期間內首次自他行轉入或匯入新台幣5萬元以上資金至新台幣活儲帳戶，且於王道銀行線上完成任一筆以新台幣兌換美元換匯交易，符合資格的客戶自次月指定起始日起，可享4個月美元活存5%的優惠年利率，每人優惠額度上限100萬美元，若自他行匯入美元，可享匯入匯款手續費每筆5折優惠。
另外，王道銀行亦更針對中小企業及企業主，推出個人美元存款優惠，至明年3月29日下午3時30分止，企業存款總餘額達等值新台幣300萬至新台幣4000萬，其負責人、配偶與一等親直系親屬可擇1人參加，符合資格客戶可享單一筆美元年利率6%的3個月的定存優惠，最低起存金額為美元10萬元，上限為美元100萬元。