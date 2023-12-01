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搶搭升息末班車！美元依舊有利可圖　放銀行定存年息最高還有6%

▲美元存款具有穩定度高及流動性佳的特點，在美國歷經2年升息循環後，基準利率已升至5.33％，儼然成為炙手可熱的外匯投資商品，尤其新台幣11月狂升逾1角，不少人也趁機撿便宜。（圖／記者顏真真攝）
▲美元存款具有穩定度高及流動性佳的特點，在美國歷經2年升息循環後，基準利率已升至5.33％，儼然成為炙手可熱的外匯投資商品，尤其新台幣11月狂升逾1角，不少人也趁機撿便宜。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

市場預期美元升息循環將終結，不過，高利仍將持續一段時間，美元指數仍有望維持相對高檔，尤其新台幣11月狂升1.159元，不少人也逢低撿便宜，並將資金配置在美元高利定存，賺取穩定利息收入，銀行亦持續推出高利定存吸金，不僅年息還有5%以上，符資格條件的企業主，年息甚至可達6%，外匯專家則建議，若要鎖住美元高利率，可選擇半年至1年期定存及固定利率。

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凱基銀行指出，今年以來，受到油價上漲及地緣政治避險需求等影響，美元指數從年度低點99.27，一路升至最高107.05價位，美國9月公布的消費者物價指數（CPI）年增率也因高於市場預期，使美元指數處於高檔震盪。

雖然美國聯準會在11月FOMC會議除再度維持利率不變，從Fed點陣圖，暗示升息將接近尾聲，市場預期降息時點可能提前至明年中。但凱基銀行分析，在綜合評估下，美國經濟仍具有韌性，加上美台利差擴大至3.4%上下，為5年相對高點，美元指數仍有支撐。

因此，凱基銀行建議，可趁台灣仍在升息階段行列國家，把握新台幣這波升息機會，布局美元存款，創造低風險穩定收益。以凱基銀行來說，近日 推出新一波限量美元高利定存方案，以新資金承作6個月期美元高利定存，可享年利率5%，以1萬美元試算，6個月約可領到新台幣約7800元的利息，較一般牌告利率可多領約2100元。

有出國需求的人亦可利用凱基銀行APP存款優惠活動專區，將新存入的資金換匯為美元，更可享7天期定存年息7%、1個月期年息5%的優惠利率，單筆最低達該定存幣別1000元就可承作，小額無負擔，趁優惠活動累積一些外幣在手上，增加資金運用彈性度。 

第一銀行也表示，美元存款具有穩定度高及流動性佳的特點，在美國歷經2年升息循環後，基準利率已升至5.33%，儼然成為炙手可熱的外匯投資商品，尤其可趁各國央行尚未啟動降息腳步前，加上新台幣強勢升值之際，將資金配置於外幣高利定存，賺取穩定利息收入。以一銀來說，至12月29日凡以外幣新資金臨櫃承作，美元可按定存天期和金額級距享有5.4%至5.68%不等的超高利率。

王道銀行近期也推出美金活定存專案，至明年2月29日止，於活動期間內首次自他行轉入或匯入新台幣5萬元以上資金至新台幣活儲帳戶，且於王道銀行線上完成任一筆以新台幣兌換美元換匯交易，符合資格的客戶自次月指定起始日起，可享4個月美元活存5%的優惠年利率，每人優惠額度上限100萬美元，若自他行匯入美元，可享匯入匯款手續費每筆5折優惠。

另外，王道銀行亦更針對中小企業及企業主，推出個人美元存款優惠，至明年3月29日下午3時30分止，企業存款總餘額達等值新台幣300萬至新台幣4000萬，其負責人、配偶與一等親直系親屬可擇1人參加，符合資格客戶可享單一筆美元年利率6%的3個月的定存優惠，最低起存金額為美元10萬元，上限為美元100萬元。

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