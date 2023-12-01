新北果菜運銷公司連爆弊案 黃淑君轟「菜蟲一條龍」要求市府嚴辦
針對近日新北市果菜運銷公司接連爆發弊案，甚至遭檢調搜索偵辦，先前在議事廳率先揭露有大量「不在正常時間」交易紀錄的民進黨新北市議員黃淑君，今（1）日在議會持續追問官員，指出農民陳情多年來欺壓，但整個果菜公司董監事成員全都是市府官員，卻對問題長期漠視，至今也未見改革決心，痛批「新北菜蟲一條龍」，要求刪除政風處副處長特別費，要求市府的果菜公司董監事人員應負起責任監督。
記者吳嘉億／新北報導
黃淑君表示，新北市果菜運銷公司董監事成員大多來自市政府官員，其中，董事成員分別是農業局局長、經發局副局長、板橋區區長、三重區區長，監察人則是政風處副處長、主計處副處長，但從事件爆發至今，卻沒有任何高層負責。
對此，新北市政府政風處長尹維治回應，因為該個案在議員質詢後有告知必須請果菜運銷公司審慎處理，事後也跟管理階層做深度討論，希望他們能按照規定處理，也已經在處理了，相關違法事證如有具體事證，就依法辦理。
黃淑君表示，今日特別南下訪查農民，農民大吐苦水，表示多年被新北果菜公司欺壓，早已不信任新北果菜公司，轉而其他通路銷售；痛批有問題的職員，居然可以躲藏新北果菜公司多年，究竟有無包庇？而該職員在面對媒體追問時竟還直接表示已經離職，如此「你奈我何」的態度，只為停損設防火牆，不下定決心改革，讓人心寒。
黃淑君痛批，果菜公司毫無監督機制，強調包含農業局長也是果菜公司的董事，要求應有人為此負起責任，強調不適當的總經理就該下台，請董監事負起責任，不要讓全台的農民遭殃，讓新北市被人看笑話。
尹維治重申，貪汙案件已經辦了，有具體事證果菜運銷公司也已依法移送，至於違反工作規則部分也都有做行政處分，強調司法追訴跟行政究責都會辦理，後續會再跟果菜運銷公司同步處理。