方馨擄獲弟弟歡心終於《成功》出嫁 看自己不順眼「東遮西遮」
51歲方馨在台視最新8點檔《追分成功》被新生代男星夏天珞求婚，幾乎每檔戲都會穿到新娘服，身材維持得很好的她，依舊謙虛表示：「我能選的不多，因為一定要遮手臂，又不能選魚尾的，怕肚子會被看到。」不知想逼死誰，總覺得自己全身都是贅肉。
記者蔡依庭／綜合報導
方馨這套貴氣婚紗是自己挑選，透露很喜歡袖子的設計、領口的裝飾。同場的茵芙也是很常穿婚紗，卻是第一次演「伴娘」，笑說壓力小很多，「因為8點檔婚禮通常很大場，常常在情緒上轉折和崩潰，新娘都超辛苦的，當伴娘就輕鬆很多，可以穿美美的跟新娘聊天然後自拍就好，好開心。」
何宜珊是第1次穿伴娘服，笑稱平常有點懶惰，前一天特地花時間除毛、擦乳液，以浪漫甜美姿態露出美腿和結實的身體線條，表示對自己脖子以下，腳趾以上都滿意，花很多時間做瑜伽鍛鍊腰線。
何宜珊挑選禮服時，內心的浪漫情懷瞬間被打開，而充滿對婚紗的嚮往，她透露：「去試伴娘服差點以為自己是新娘，每件都好想穿。」茵芙曾陪朋友挑選婚紗，趁空先去銀行辦事、購物，回來對方居然還沒開始試穿，「後來朋友試穿太多套、又穿很久，我在沙發上等到睡著。」《追分成功》預計12月2日舉辦台中、高雄粉絲見面會。
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