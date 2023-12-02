今日我最匯／美Fed主席潑冷水　專家：台幣下周不排除回測31.5元

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只是，因11月底調節盤關係，美元指數在11月最後一天出現反彈走勢，並回到103之上，加上先前聯準會已有不少「鷹」派官員發言偏鴿下，讓市場更關注聯準會主席鮑爾最新談話是否表態。在觀望氣氛籠罩下，包括新台幣在內的亞洲主要貨幣在12月第一天，「升」勢也受到約制，新台幣也在外資獲利了結，資金大舉匯出之下，單日重貶了2.15角，收在31.475元。
根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤時的匯價來看，周五12月1日美元指數單日升值0.5%，主要貨幣兌美元則都貶值，其中貶最多的是韓元有1.21%，再來是日圓貶了0.84%，新台幣也貶了0.68%排第三，歐元貶0.51%，人民幣亦貶值0.2%，星幣也貶了0.38%，越南盾貶0.12%。
不過，累計1周下來，新台幣兌美元仍升值了1.53角，周線也連3紅。至於下周新台幣有可能回升嗎？還是繼續貶下去？匯銀人士接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，由於11月新台幣升太多，拉回整理2、3角是有可能的，加上聯準會主席鮑爾談話，如市場預期仍偏向謹慎「鴿中帶鷹」，沒把話說死，市場預期12月不會升息機率達9成，美元指數彈升到103.72後，又拉回至103.19，在103之上仍有撐，因此，不排除新台幣下周進一步回測31.5元的可能。
雖然下周新台幣有可能持續拉回整理，但匯銀人士也提到，由於已進入2023年最後一個月，隨著年底逼近，預期12月中下旬後，在廠商年底有結帳拋匯需求下，新台幣將「易升難貶」，當然，由於許多出口商可能在11月已提前拋匯，除非出口特別好，年底可能會再多賣一點。
雖然12月中下旬新台幣兌美元「 易升難貶」，匯銀人士認為，新台幣要升破31元機會也不大，尤其若美元再往上走，甚至不排除新台幣貶回32元的可能，尤其台灣還有總統大選，在明年1月13日前仍有兩岸政治因素干擾，若民進黨續執政，新台幣長期更「易貶難升」。
不僅如此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時也提到，不僅台灣有總統大選，美國明年也有總統大選，在「需美元孔急」之下，資金會回流美國，加上市場對美國降息預期過於樂觀，美國通膨要快速回到聯準會目標區2%以下不易，他預期最快明年第4季才可能降息，在這情況下，未來1年美元仍會處於相對高檔。