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金管會壓制人頭帳戶犯罪數　高檢署：詐欺案成長但趨緩

▲高檢署檢察官卓俊忠用數據指出，控管壓制人頭帳戶犯罪數，已有效降低電信詐欺（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
▲高檢署檢察官卓俊忠用數據指出，控管壓制人頭帳戶犯罪數，已有效降低電信詐欺（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）

記者潘千詩／台北報導

詐欺猖獗，逼得檢改團體「劍青檢改」在上半年出面痛批「前端」行政怠惰，害得「後端」司法警察機關被癱瘓。高檢署今（1）日在「詐欺情勢分析」中邀請NCC、金管會、數發部公開前端打詐作為，不論是詐騙簡訊或電話、人頭帳戶、電商、第三方支付、遊戲點數等，公私部門已建立聯繫平台。高檢署表示，若能控管壓制人頭帳戶犯罪數，將有效降低電信詐欺犯罪。

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通傳會（NCC）統計，自1至10月已攔阻偽冒國際來話1683萬通、關鍵字攔阻詐騙簡訊731萬則、詐騙電話斷話1264門，並推出市話及行動電話的國際來話語音警示，還訂頒指引強化電信事業落實KYC機制。

由於近期有電信業者合併，通傳會提醒，有詐團改以帳務問題行騙，事實上，電信業不會因合併、帳務原因，聯繫用戶去網路轉帳或ATM操作，需提高警覺。

▲NCC副處長黃天陽表示，從1至10月已攔阻偽冒國際來話1683萬通（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
▲NCC副處長黃天陽表示，從1至10月已攔阻偽冒國際來話1683萬通（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
金管會統計，自1至9月，金融機構臨櫃攔截詐騙案8170件，攔阻54.98億元，攔阻金額較去年同期增加90％。

數發部已推動「111政府專屬短碼簡訊平台」、推動電商業者導入物流隱碼技術、推動防止遊戲點數與第三方支付成為詐騙工具等措施。近半年民眾因電商個資外洩、遊戲點數詐騙受害已大幅減少。

至於「後端」，高檢署統計，1至10月，共查獲1601團電信詐團、涉案人數1萬4445人，較去年同期高，雖呈成長趨勢，但已相較趨緩；電信詐欺案，經統計，以人頭帳戶案佔比約近7成，以1至10月案件總數與去年相較，約成長72％。

高檢署表示，依金管會統計，警示帳戶數成長由最高峰的60％，降至今年Q3的34％，約有11萬戶警示帳戶，且《洗錢防制法》提供人頭帳戶罪6月通過施行，增訂帳戶暫停或關閉等，顯見若能控管壓制人頭帳戶犯罪數，將有效降低電信詐欺，在高檢署及各部會努力下，透過前端行政管理、後端查緝及修法，警示帳戶數成長已減緩。

高檢署表示，截至10月，全國檢察機關查扣詐團贓款40.5億元，且為反還被害者的財產，高檢署7月推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計劃」，透過偵查及審判中向法院聲請移付調解之和調解件數1981件，調解返還被害人金額總計4億3222萬7489元。

▲金管會副組長張世昌（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
▲金管會副組長張世昌（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
▲數發部副組長施偉仁（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）
▲數發部副組長施偉仁（圖／記者潘千詩攝，2023.12.01）

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