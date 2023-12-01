金管會壓制人頭帳戶犯罪數　高檢署：詐欺案成長但趨緩

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由於近期有電信業者合併，通傳會提醒，有詐團改以帳務問題行騙，事實上，電信業不會因合併、帳務原因，聯繫用戶去網路轉帳或ATM操作，需提高警覺。
金管會統計，自1至9月，金融機構臨櫃攔截詐騙案8170件，攔阻54.98億元，攔阻金額較去年同期增加90％。
數發部已推動「111政府專屬短碼簡訊平台」、推動電商業者導入物流隱碼技術、推動防止遊戲點數與第三方支付成為詐騙工具等措施。近半年民眾因電商個資外洩、遊戲點數詐騙受害已大幅減少。
至於「後端」，高檢署統計，1至10月，共查獲1601團電信詐團、涉案人數1萬4445人，較去年同期高，雖呈成長趨勢，但已相較趨緩；電信詐欺案，經統計，以人頭帳戶案佔比約近7成，以1至10月案件總數與去年相較，約成長72％。
高檢署表示，依金管會統計，警示帳戶數成長由最高峰的60％，降至今年Q3的34％，約有11萬戶警示帳戶，且《洗錢防制法》提供人頭帳戶罪6月通過施行，增訂帳戶暫停或關閉等，顯見若能控管壓制人頭帳戶犯罪數，將有效降低電信詐欺，在高檢署及各部會努力下，透過前端行政管理、後端查緝及修法，警示帳戶數成長已減緩。
高檢署表示，截至10月，全國檢察機關查扣詐團贓款40.5億元，且為反還被害者的財產，高檢署7月推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計劃」，透過偵查及審判中向法院聲請移付調解之和調解件數1981件，調解返還被害人金額總計4億3222萬7489元。