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MARN成功救援瀕危綠蠵龜　賴清德、周春米墾丁後壁湖野放

▲海保署、海生館偕屏東縣府野放2隻綠蠵龜。（圖／屏東縣政府提供）
▲海保署、海生館偕屏東縣府野放2隻綠蠵龜。（圖／屏東縣政府提供）

記者鄭婷襄／屏東報導

由海洋保育署成立的「海洋保育類野生動物救援組織網（簡稱海保救援網MARN）」今年成功救援二隻受傷落難的綠蠵龜，經治療康復後，12月1日在恆春後壁湖舉辦「走入救援現場，探索MARN救援行動」，由副總統賴清德、海洋委員會主任委員管碧玲、屏東縣長周春米和幼兒園小朋友一起野放重回大海，也成為孩子們最佳的生命教育。

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屏東縣長周春米表示，屏東是綠蠵龜重要的棲地之一，根據近4年的調查，小琉球海域棲息的綠蠵龜達400隻以上，遊客的見龜率達到百分百，顯示復育成果。屏東縣今年共通報40幾件，其中綠蠵龜就占了34件，而海龜受到的主要威脅包括塑膠及海洋廢棄物、漁業混獲、棲地破壞、船隻撞擊、休閒遊憩活動干擾等，屏東縣除了協助MARN救援行動外，近年也推動海廢回收，鼓勵漁民帶回海上作業所產生廢棄物，並成立潛水戰將，由潛水朋友深入海底清理垃圾，減少對海龜的人為威脅，共同保護海洋生態。

副總統賴清德則引用印度聖雄甘地的話，「一個國家的文明，端視人民對待動物的態度」，台灣對海洋動物的救援行動由政府出面、公私單位協力，有計畫地進行，由此可見台灣是個文明的社會，也是偉大的國家。他樂見小朋友參與海龜野放行動，顯見海洋保育已向下紮根。

賴清德指出，在國家海洋政策白皮書中提到四大面向：淨海、知海、近海、進海，未來，台灣應持續深化四個面向的海洋工作，及傳承並發展多元的海洋文化，特別是海底下文物的研究、探索及應用，同時強化海洋教育，培育專業人才協助推動海洋政策，他也希望發展海洋產業，妥善運用豐富的海洋資源。

▲副總統賴清德、屏東縣長周春米、海委會主委管碧玲見證野放海龜。（圖／屏東縣政府提供）
▲副總統賴清德、屏東縣長周春米、海委會主委管碧玲見證野放海龜。（圖／屏東縣政府提供）
海保救援網（MARN），是海保署整合參與海洋保育領域的機關、單位、專家學者和團體等資源建立，主委管碧玲指出，MARN自109年成立以來已救援500隻鯨豚和海龜，並成功野放23隻鯨豚和163隻海龜，且為7隻海龜安裝衛星發報器，目前仍有11隻擱淺傷病的海龜繼續留在國立海洋生物博物館收容照養。

本次野放的2隻海龜都是透過MARN成功救援的案例；一隻體型較大（體重29.17公斤）是今年3月27日於琉球鄉天福漁港旁沙灘被發現遭漁網纏繞，且嘴邊殘留魚線，另一隻體型較小之幼龜（體重8.64公斤），則是7月7日遭漁船流刺網誤捕混獲，經漁民通報台東金樽安檢所而獲救。經過海生館獸醫檢查醫療，與細心照養後，經評估已康復因得以野放。

海保署希望藉由野放活動讓民眾能夠多了解海洋生態及瀕危海洋野生動物保育的重要性，除了可以透過垃圾分類、資源回收及減少使用一次的塑膠製品保護海洋環境之外，民眾若發現擱淺受傷的海龜，都可以撥打海巡專線118，由海保救援系統（MARN）妥善處理。

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