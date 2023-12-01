基隆光影節開幕點燈　正濱漁港色彩屋現夢幻光影奇幻之旅

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公視總經理徐秋華表示，在耶誕節前夕大家紛紛開始點燈，公視與基隆市政府攜手在彩色屋辦理光影節，把經典的水果奶奶變成動畫角色，搭配嘎嘎、庫倫以及台灣民間傳說中的小妖怪，加上台灣的特產的水果組合變成動畫IP，廣受小朋友歡迎，利用這些角色，讓大家學習每個地區的地方特色跟文化。
基隆市政府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平指出，即日起至3日光雕投影於每日晚間6時至9時，每30分鐘播放180秒，以《愛戀基隆-夢幻漫旅》為題，帶著一路走過基隆渾然天成的基隆嶼、和平島等自然環境，也融會七堵舊車站、正濱漁會大樓與海門天險等百年歷史的人文薈萃，更不能少了目前最夯的色彩屋與海洋廣場等，完美展現國際港都的發展與進步，以及基隆的風土民情與人文熱情。
基隆市政府觀光及城市行銷處說明，2023基隆光影節結合「AR城市尋寶遊戲」，民眾透過七大展區設置的QRcode進入遊戲尋寶介面，只要於活動期間開啟AR遊戲拍照上傳，就有機會獲得活動限定聯名小物；民眾在開幕頭3天於正濱漁港色彩屋展區，創建AR遊戲尋寶帳號，即可到服務台換取限量200份的妖果小學聯名乖乖包。更多消息及活動可以到【魅力基隆】FB粉絲團追蹤與了解。