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君悅標錯房價！2538侯柯分手房爆紅　這些亮點讓白嘉莉把飯店當家

▲除了Agoda標錯房價，台北君悅酒店最近事件頻傳，還包含了柯文哲、郭台銘、侯友宜三方會談，以及資深女星白嘉莉也被爆長期住在台北君悅酒店。（圖／台北君悅酒店提供）
▲除了Agoda標錯房價，台北君悅酒店最近事件頻傳，還包含了柯文哲、郭台銘、侯友宜三方會談，以及資深女星白嘉莉也被爆長期住在台北君悅酒店。（圖／台北君悅酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北君悅酒店近日因為訂房網站Agoda出現Bug，原本一晚要價近8000元的房間標成3000元，引來不少人下訂，第一時間台北君悅提到若是酒店失誤，願意負起責任，但後來Agoda卻取消所有訂單，引發網紅「機票博土不累哥」於臉書貼文怒罵。細數台北君悅酒店最近新聞事件不少，包含柯文哲、郭台銘、侯友宜的三方談話選於台北君悅酒店，連帶爆出2538房原來是總統套房；以及資深女星白嘉莉被爆出原來沒有買房原因，是選擇長期住在台北君悅酒店。

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📍Agoda標錯房價
台北君悅飯店日前因訂房網站Agoda標錯房價，一晚原本要價近8000元的房間，標成3000元，引來不少民眾下訂，第一時間台北君悅提到若是酒店失誤，願意負起責任，但網紅「機票博土不累哥」則於臉書貼文表示，認為台北君悅酒店原先承諾認賠，但後來訂單卻被Agoda取消，氣得發文痛批台北君悅決議反覆。

後來台北君悅酒店前日發出聲明表示，近日有部分賓客透過第三方線上預訂平台Agoda預訂台北君悦酒店的客房訂單被取消。經核查，該問題源於系統技術問題，導致在該第三方平台展示的台北君悅酒店部分房價出現偏差。台北君悅酒店也抱歉並表示，正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通，共同尋找解決方案。一旦有進一步的進展，會即時更新。

▲台北君悅飯店因為訂房網站Agoda出錯，只要3000元就能入住原本售價近8000元的房間，目前台北君悅酒店抱歉並表示正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通。（示意圖／台北君悅酒店提供）
▲台北君悅飯店因為訂房網站Agoda出錯，只要3000元就能入住原本售價近8000元的房間，目前台北君悅酒店抱歉並表示正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通。（示意圖／台北君悅酒店提供）


📍柯郭侯三方會談，藍白合確認破局
最近台北君悅新聞不少，像是總統大選登記截至日前一天（11月23日），民眾黨總統參選人柯文哲就邀請獨立總統參選人郭台銘，以及國民黨總統參選人侯友宜，並加上同行的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫，五人於台北君悅飯店會談，雖然事後藍白合也於當下破局，但也讓台北君悅酒店增加曝光度。

▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫昨（23）日齊聚在台北君悅飯店會談，雖然最後藍白合破局，但也讓君悅飯店以及其2538房總統套房成為熱門議題。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜與朱立倫，11月23日齊聚在台北君悅飯店會談。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
📍總統套房2538房住一晚18萬
連帶因為郭台銘曾公開提及2538房，即郭原本希望三方會談的房間，被曝光原來就是飯店兩間總統套房之一，且一晚房價高達18萬。不過最後三方會談地點，選擇在宴會廳舉行。

▲2538房即是台北君悅的總統套房，估地達70坪的頂級總統套房，是由國際知名室內設計大師季裕棠演繹設計。（圖／翻攝台北君悅飯店）
▲2538房即是台北君悅的總統套房，估地達70坪的頂級總統套房，是由國際知名室內設計大師季裕棠演繹設計。（圖／翻攝台北君悅飯店）
📍網紅曝好自在泳池與彩日本料理
網紅布萊N也在其臉書粉專提到，建議三位大佬談完正事，可以先去彩日本料理，博個好「彩」頭，接著再到超獨特造型的泳池戲水。因為台北君悅飯店泳池造型特別，由上往下正好是一個長橢圓型加上兩個半圓，好似衛生棉，布萊N因而戲稱為「好自在泳池」;至於彩日本料理，其實是飯店內的日式吃到飽餐廳，餐價為平日每人1480元+10%週五晚餐、週六、日與國定假日為每人1680元+10%，主打每日直送的新鮮海產與頂級食材。

▲台北君悅飯店的泳池獨特造型，被網紅布萊N戲稱為「好自在泳池」。（圖／翻攝「布萊N 食宿人生」臉書）
▲台北君悅飯店的泳池獨特造型，被網紅布萊N戲稱為「好自在泳池」。（圖／翻攝「布萊N 食宿人生」臉書）
📍女星白嘉莉長期住在台北君悅飯店
更早之前，也曝光了75歲女星白嘉莉原來長期住在台北君悅酒店。曾有「台灣最美麗主持人」封號的白嘉莉，2020年初因印尼「木材大王」富豪夫黃雙安離世而回台定居，她不買房而是選擇住進5星級台北君悅酒店，1個月要價30萬元，估算下來至今3年多已經花掉1400萬元。

▲白嘉莉2020年初回台定居，月花30萬元住台北君悅酒店，認為住飯店最方便，沒有在台灣置產的打算。（圖／翻攝畫面）
▲白嘉莉2020年初回台定居，月花30萬元住台北君悅酒店，認為住飯店最方便，沒有在台灣置產的打算。（圖／翻攝畫面）

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