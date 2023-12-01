新北歡樂耶誕城新主燈及市集啟動 百家特色店家四大主題買個夠
在上個月17日開幕的「2023新北歡樂耶誕城」，吸引全世界遊客共襄盛舉，為了增添亮點及號召更多遊客前來，今(1)日晚間由新北市副市長劉和然主持耶誕城主燈的第二支3D光雕投影秀—「甜蜜時刻篇」播放儀式，並宣布即日起連續三天，在市民廣場集結近百家新北特色店家的耶誕市集，推出眾多聖誕主題限定商品，還有限量500份消費滿千送百活動，更有聖誕老公公見面會，陪伴民眾度過熱鬧浪漫的耶誕佳節。
記者吳嘉億／新北報導
開城至今播放的3D光雕投影秀「再度閃耀篇」以裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，帶給民眾全新的感官震撼；而今日首度亮相的「甜蜜時刻篇」則以精細的動畫設計，搭配投影技術，打造成氣勢磅礡的光影藝術大秀，吸引大批民眾駐足圍觀。自即日起，兩支主燈投影將從每天17時30分至24時輪流展演，首支光雕「再度閃耀篇」將於半點演出，而「甜蜜時刻篇」則於整點登場。
新北市政府經濟發展局指出，今年耶誕市集擴大規模，除了自開城以來連續7週週末在板橋府中重慶路行人徒步區推出假日耶誕市集外，明、後兩天更在市民廣場推出最大主場耶誕市集活動，以「新北美食」、「特色伴手禮」、「生活文創」及「手作DIY」4大主題，集結近百攤的特色店家共同參與。
新北市政府經濟發展局說到，活動期間凡消費滿1,000元就可獲得限量500份現金抵用券，另於耶誕市集購買2份商品，並至中央展區拍照上傳個人臉書或IG，同時標記2023新北耶誕市集，即可參加完成任務抽獎送好禮限量活動，活動人人有獎，歡迎大家踴躍參與；另外明、後兩天的「最大交換禮物趴」，每日將由事先線上報名的50組親子家庭參加。
新北市政府觀光旅遊局補充說明，接下來在9、10連續兩天於新北市民廣場熱力開唱的「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」，建議民眾多利用大眾運輸工具參加。更多「2023新北歡樂耶誕城」相關訊息，可以上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。