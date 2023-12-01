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亞錦賽／王貞治來台！辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」

▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）
▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）

記者吳政紘/綜合報導

華人世界的第一顆蛋、台北大巨蛋首場正式賽事－第三十屆亞洲棒球錦標賽（簡稱「亞錦賽」）即將在後天（12月3日）登場，「世界全壘打王」王貞治先生在主治醫師郭宗明夫婦的陪同下於今（1）日下午抵台，明（2）日將為台北大巨蛋投出首場正式比賽前的歷史性第一球，見證台灣棒壇的重要時刻。亞洲棒球總會會長暨中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長辜仲諒特別設宴，為王貞治先生接風洗塵，世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari及數十位亞洲棒球總會執行委員們亦齊聚一堂，一同祝賀台北大巨蛋的誕生，期待亞洲棒球實力更上一層樓，這場晚宴也是國際棒球界百年難得一見的盛會。

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為迎接台北大巨蛋首場正式賽事，中華棒協特別邀請王貞治先生來台開球，辜仲諒理事長今日下午親自前往機場迎接王貞治先生，並於晚間設宴，亞洲棒壇領袖齊聚一堂，與傳奇人物王貞治先生交流請益，致力提升亞洲棒球競爭力。

▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）
▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）
王貞治先生在晚宴致詞時感性表示，他等了很久很久了，非常高興可以參加台北大巨蛋的開球儀式，也非常想念辜仲諒理事長和Fraccari會長。王貞治先生指出，棒球運動有巨蛋是非常重要的實力轉捩點，未來台灣棒球一定有所改變，日本目前有五顆巨蛋，最早啟用的是東京巨蛋，在1988年落成，日本擁有巨蛋之後，棒球發展及實力愈來愈好、愈來愈強，除了選手實力提升，巨蛋的舒適和便利性也吸引更多球迷進場觀賽。

  王貞治先生指出，過去日本選手看美國隊都是「由下往上看」，不是自卑感，但就是很難贏過這些強大的外國選手，但今年三月的世界棒球經典賽，日本反而是「從上往下看（美國隊）」，他們對自己的棒球打法及實力非常有自信，巨蛋帶領日本的棒球實力越來越強，今年日本在世界棒球經典賽拿到冠軍就是一個很好的結果。現在台灣有了巨蛋，他相信巨蛋可以帶動台灣棒球實力不斷上升，台灣棒球未來一定會在亞洲稱霸、得到冠軍。王貞治先生強調，台灣有了巨蛋之後，在國際賽一定要贏一次，自然就會有自信與尊嚴。如果比賽一直輸，粉絲就會離散，環境造英雄，好的巨蛋可以吸引更多優秀選手參加比賽，也要靠球員上下一心，為國家、位球迷打出好成績，他期許台灣順勢提高目標，用不同的態度面對日本、韓國，他打從心底祝賀台北大巨蛋落成，也會繼續為台灣加油。

辜仲諒理事長感性分享，他十幾歲時就認識王貞治先生，今天極大榮幸能邀請棒球之神王貞治先生，一起來祝賀華人第一顆蛋的誕生，王貞治先生不只是棒球界的傳奇人物，在亞洲及全世界地位更是舉足輕重，他一直關心台灣棒球，為台灣「拚老命」，希望台灣各方面都能提升，更時常勉勵台灣年輕選手奮發圖強、自我突破，鼓勵基層孩子唸書、提升品格，給予大家很棒的建議。辜仲諒理事長今晚並致贈王貞治先生「高風亮節、棒球巨人」金箔竹飾，金色代表吉祥福氣的竹子，象徵王貞治先生在棒球界屹立不搖的貢獻和偉大的人格。

▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）
▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）
世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari表示，這次來台發現不只參加一個盛會，而是四個盛會，包括亞洲棒球總會執委會、台北大巨蛋誕生、亞錦賽開打，更榮幸的是見到王貞治先生，感到亞洲棒球界就像是獨一無二的大家庭，團結在一起。

▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）
▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）
王貞治先生預計明（2）日下午參訪台北大巨蛋，並為大巨蛋投出歷史性的第一球，他祝福未來有更多頂尖棒球賽事在大巨蛋舉辦，作為台灣棒球躍上國際舞台最強而有力的後盾。

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