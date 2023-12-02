巷仔內／缺組織！陸戰弱點浮現　柯文哲靠黃國昌加強空戰扭轉劣勢

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藍白合談判期間，藍營期盼若成功整合，藍營候選人可以利用柯文哲的人氣、民眾黨的空戰能力，對抗民進黨的執政優勢。民眾黨則希望透過國民黨「百年老店」的在地經營、國民黨的財力來彌補資源不足的問題。不料，藍白郭三方11月23日在君悅飯店會談破局，隔日民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜各自帶著副手至中選會登記參選，2024選戰藍白各走各的路。
國民黨提名的新北市板橋區立委參選人葉元之曾在選舉看板上放上侯友宜、柯文哲與他的照片，在藍白合破局後，趕緊將柯文哲換成侯友宜副手趙少康的畫像。葉元之坦言，當初以為藍白整合成功，所以放上柯文哲的照片，現在藍白合破局也不適合放上柯的照片。
據了解，為了避免激怒柯粉，國民黨的選戰策略是「打賴友柯」，也就是猛打賴清德，不主動去挑釁柯文哲，避免凝聚柯粉選票。不過，藍白合破局也讓許多原本對民眾黨示好的藍營人士刻意冷落柯文哲，讓柯文哲打陸戰找不到幫手，面臨邊緣化局面。
侯友宜在民調第三，柯文哲被認為2024勝出機率希望較侯友宜濃厚時，在柯文哲走訪地方的未公開行程中，包括藍營與無黨籍人士都會進行交流，地方黨部出現藍營帶槍頭投靠情況，民眾黨也希望順勢收編分裂的藍營地方勢力。但藍白合破局，反而讓藍營歸隊，民眾黨內爆發退黨潮，彰化縣議員陳重嘉、陳銌銌相繼退出民眾黨，讓剛成立的民眾黨彰化縣議會黨團面臨解散局面，讓試圖想在中南部站穩腳步的民眾黨慘遭滑鐵盧。
少了可以幫藍營站台機會，柯文哲的行程頓時較民進黨總統參選人賴清德與侯友宜失色。為了扭轉頹勢，民眾黨於12月起舉辦全台大型造勢，穿插街頭開講活動，持續發揮空戰優勢，也會在台北、桃園、台南、高雄等地舉辦大型造勢，屆時將穿插街頭開講活動，拉近和民眾的距離，創造話題和高聲量，加強陸戰實力。
民眾黨不分區立委參選人黃國昌被寄予厚望，日前黃國昌開直播幫民眾黨募款，不到24小時募到800萬，讓面臨退黨潮的民眾黨打了一劑強心針，認為選戰仍有機會。黃國昌將在各地開講攻擊民進黨施政不力，人民痛恨的炒地皮居住正義等議題，希望激起不滿時政的支持者歸隊。
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