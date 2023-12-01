國民黨過半韓國瑜就當立法院長 賴清德：高雄人同意嗎？
民進黨總統參選人賴清德今（1）日晚間到高雄岡山與立委邱志偉參加聯合競選總部成立大會，賴清德說，國民黨不分區第一名是韓國瑜，如果民進黨的立委席次沒過半，韓國瑜就會當立法院長，請問高雄人同意嗎？
記者鄭婷襄／高雄報導
今日的成立大會除了賴清德親自出席，立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦及前內政部長余政憲都到場助講，賴清德強調，國民黨不分區第一名是韓國瑜，如果民進黨的立委席次沒過半，韓國瑜就會當立法院長，請問高雄人同意嗎？若沒有不分區的選票，民進黨不能過半，單純靠區域立委沒辦法，所以一月十三請大家一定要出來投票，總統賴清德一票、民進黨區域立委一票、不分區民主進步黨一票。
賴清德並指出，侯友宜的政見第一條就是要接受九二共識，九二共識去年在中國二十大，習近平公開說過九二共識就是一個中國原則，就是一國兩制，大家接受一國兩制？大家接受一個中國原則？如果接受一個中國原則，台灣的主權就沒有了。
再來，侯友宜還說要重啟服貿，賴清德表示，好在當時太陽花學運這群年輕人很勇敢擋下來，要不然台灣今天的經濟只有三個字「土土土」；台股現在是一萬七千點，前總統馬英九交給蔡總統的時候是八千多，現在是進步一倍，台灣在蔡總統領導之下走對的路，我們的民主是模範生，經濟是優等生，所以你現在如果還要再重啟服貿，台灣就不是這樣子了。