綠營齊挺李柏毅　 賴清德贈香火袋喻「美德毅起護台灣」

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不只正副總統到場助陣，立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁與立委劉世芳、邱議瑩、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、林岱樺、林宜瑾等多位綠營大咖，及在地議員李雅慧、黃文志等人也共同出席成立大會，為李柏毅打氣加油，展現民進黨團結一心的氣勢。
賴清德提到，李柏毅在市長陳菊身旁時，不眠不休地協調、溝通，解決巨蛋與世運主場館興建過程中問題，現在才有辦法吸引國際天團到高雄表演；也正因為李柏毅認真打拚，清楚左楠地區的需求、大力推動地方建設，才能獲得鄉親的疼惜、連任3屆市議員。
賴清德也拜託支持者，明年總統支持賴蕭配、立委支持李柏毅、政黨票支持民進黨，要「選對的人、走對的路」，在信賴台灣的路上往前走，更好的未來還在前面。
賴清德說，台灣的民主是國際的模範生，這條路要繼續走下去，「賴蕭配」就是要把這條正確的路走下去，絕對不走回頭路。
陳其邁也表示，新台17線若非劉世芳委員與李柏毅共同努力，就沒辦法在2026年全線通車，他相信李柏毅進入國會後，捷運紫線將會是他第一項政績，懇請鄉親一定要讓李柏毅高票當選，讓他在中央為地方爭取更多資源，完善整個左營楠梓生活圈。
賴清德也批侯友宜拋重啟服貿協定，認為火車已經過站，現在絕對不是台灣應該走的經濟路線。同時他批侯友宜經濟政見擬開放大量陸生來台就業，認為現在中國年輕人失業率有40％，侯提出的政見不可行。
李柏毅表示，韓國瑜將自我防衛的魚叉飛彈系統抹成嫌惡設施，更稱「有飛彈的地方被打最慘」，根本意圖打擊海軍士氣、削弱我國國防實力。未來，韓國瑜一旦進入立法院，將可能被藍營提為立法院長，光想到就讓人不寒而慄。李柏毅說，他會用自身的歷練與政績，在艱困選區守護高雄最關鍵的一席，把想拖累台灣的人擋在國會殿堂之外，在民主道路持續壯大台灣。
李柏毅說，過去在陳菊身旁時，國民黨政府重北輕南，深刻感受到中央地方不同步的困難。蔡英文總統全力支持地方建設，用280億經費來支持地方、用3年時間提前完成整治作業，台積電才得以順利進廠，帶動高雄產業起飛，如今左楠已成為高科技中心的代名詞，未來自己進入國會將全力配合賴清德和陳其邁，全力推動地方建設，繼續為左營楠梓發展打拚。