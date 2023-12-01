打瞌睡之神！研究：南極企鵝「每天度咕1萬次」 每次只睡4秒鐘
對人類來說，睡眠碎片化並非好事，突然陷入短短幾秒的微睡眠，往往是身體疲累精神不佳的訊號。不過，南極企鵝卻非常習慣「少量多次」的微睡眠模式，一天可以「度咕」上萬次，每次只睡4秒鐘，算起來1天睡眠時間也超過11小時，身體與日常生活完全不受影響，相當有趣。
記者倪浩軒/綜合報導
《自然》（Nature）期刊於昨（30）日分享了關於南極企鵝（chinstrap penguins）的最新研究，研究人員追蹤了在喬治王島（King George Island）棲息築巢的14隻企鵝，將電極植入企鵝的顱骨內，以觀察他們的睡眠狀況。
結果發現，企鵝們從未進行過長時間的睡眠，最長的睡覺時間也僅為34秒，但企鵝們每天打瞌睡可以超過1萬次，每次平均4秒，加起來睡眠時間也達到了11小時。研究人員指出，當企鵝在負責孵蛋時，他們的微睡眠會變得更短更頻繁，以隨時保持警覺。
對於這項發現，瑞士生物學家馬德雷妮（Madeleine Scriba）表示，人們本來就知道鳥類的睡眠時間比哺乳動物短，但為了恢復身心，每天一定時間的連續睡眠過去被認為是必須的，但這些企鵝卻證明了，即便只憑藉著極度碎片化的微睡眠，他們的身心狀況依舊正常，「真是太神奇了」。
研究共同發表人，里昂神經科學研究中心的生態生理學家利布瑞爾（Paul-Antoine Libourel）表示，如果企鵝能夠憑藉微睡眠來實現睡眠的恢復功能，那麼也許其他生物也能從微睡眠的模式中來恢復活力。