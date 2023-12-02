UBA／台體大領先20分險些翻船　高師大七人撐全場、兵源嚴重不足

我是廣告 請繼續往下閱讀
損兵折將，高師大從落後20分，追到第三節結束王語烽三分球，66：67的1分差，第四節魏莨哲先進球，更以68：67超車，終場前2分23秒江品諺三分彈，再以82：82及83：83兩度追平，惜魏莨哲先被吹進攻犯規，臺體再以6：0終結比賽。
臺體5人得分上雙，羅楷翔16分，王信勝12分10籃板「雙十」，王禹承、郭俊言各11分，後者另搶下7籃板。
UBA處女秀，亞青國手郭俊言說：「不很滿意，尤其7罰只中3，平常我都有七成命中率，今天最後讀秒2罰只中1，還好保住4分優勢，另就是身體碰撞及對抗。」
姊姊是110學年度UBA新人后郭虹廷的郭俊言說：「政大、健行都有找我，也心動及長考，姊姊有給我她的意見，老媽說尊重我自己，最終我選擇到臺體，多少跟教練田媽高中在高苑帶我有關，另一就是有更大的舞台，大一就有球打，且打先發。」
讀秒階段罰出勝利的王禹承說，領先20分但大家鬆懈太快，最後才搞得緊張兮兮，終場前4分43秒五犯，當時臺體80：76僅小幅領先的後衛張志豪說：「還好贏球，否則自己就是罪人。」
上季預賽贏地主義守的功臣，但隨後對高師最後一擊失誤，致無緣逆轉，70：71失利的後衛魏子雲，今天讀秒打掉高師的球，得以保住勝果，助臺體甜蜜復仇。
蘇子雲說；「去年、今年兩樣情，球場變化太大，也是有趣的地方，其實我前陣子腳動刀，季前才歸隊，狀況慢慢回來，此役戲劇性贏球，還是開心。」
七人撐全場的高師，4人得分上雙，魏莨哲19分及籃板助攻各8，因傷上季免戰的朱育君，今天復出首戰與大二的江品諺都拿19分，乙級高師附中畢業的蔣岱佑14分，3記三分彈帶動追分，也很出色。
教練徐耀輝說：「季前退出的那幾名球員，含大一新生，未來將再觀察，是否再給他們機會，今天此役輸掉，未來6場起碼得抓4勝，否則保級有難度。」