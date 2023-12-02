高球／孟加拉、泰國選手踢館、暫時並列第一　台灣廖煥鈞表現最佳

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩回合結束，大會取總桿平標準桿的144桿以內計68位晉級後兩回合決賽。第三回合，選手仍分別自第一洞及第十洞開球，第一組於7:20出發，最後一組於上午9:15開球。
孟加拉的席迪庫抓八鳥二柏忌，他說雖然有點風，但是以台豐球場歷年狀況來說，已經是非常好的一天，對於他來說，也是表現很好的一天，他今天的推桿很好，運氣也不錯，打出這樣的好成績。
目前在亞巡總獎金排名暫居第89的他表示，爭取獎金排名前65（明年保卡資格）或前80（下一場最後一場亞巡賽參賽資格）的機會不大，所以他很享受本周的比賽；他也提及這座球場很具挑戰性，球道與果嶺都暗藏玄機。
並列領先的尼拉今天一鷹五鳥一柏忌，前九洞表現很好，後九洞的推桿準度雖然差一些，但是在第18洞五桿洞，第三桿在果嶺外一記長推進洞，成功獵鷹，讓他站上並列領先地位。
他也提及台豐球場有相當難度，尤其要先把球放在球道上，才好進攻果嶺，也要落在果嶺上對的地方，才有機會捉鳥。最佳一洞是在第四洞四桿洞保帕，他第二桿出現大失誤，最後一記20呎推桿進洞保住帕。
他今年在亞巡賽有三場前十，仰德TPC錦標賽以並列第七收場。他目前亞巡獎金排名暫居第38，因此他在這場倒數第二場的比賽沒有保卡壓力，12月中旬的最後一場比賽也具參賽資格。
首回合暫並居首位的台灣球員廖煥鈞今天四鳥二柏忌，他說，長桿表現不如昨天，風勢雖然稍大，但是整體表現還好，推桿也不錯，以第4洞的30呎長推進洞抓鳥是最遠的推桿；不過第1及第18洞各有一記9呎小鳥推桿未能成功拿下。