今低溫剩14度！新北、宜蘭「大雨警戒區」 轉晴回溫要等這天
東北季風持續影響天氣，今（2）日北海岸及宜蘭有較大雨勢，氣象署一早針對新北、基隆、宜蘭發布大雨警戒，今日北部低溫14至19度、中部15至26度、南部17至28度、東部14至26度，下週一（4日）氣溫略回升，下週二鋒面遠離，各地天氣好轉。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今（2）日「東北季風」影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸及宜蘭有較大雨勢；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚涼。
各地區氣溫：北部14至19度、中部15至26度、南部17至28度、東部14至26度。
明（3）日「東北季風」略減弱，水氣仍多，大台北及東半部仍有局部短暫雨；氣溫微升，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。
氣象署也發布大雨特報，提醒宜蘭縣（蘇澳鎮、南澳鄉）已有豪雨發生，今（２）日基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，請注意。
最新模式模擬顯示，下週一（4日）氣溫略回升，鋒面在台灣附近醞釀、並快速掠過，中部以北降雨明顯，南部的降雨機率得再觀察。下週二（5日）鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。
下週三（6日）迎風面水氣略增，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。下週四、五（7、8日）「大陸高壓」籠罩，各地為晴朗穩定的天氣(右圖)。