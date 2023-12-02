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今低溫剩14度！新北、宜蘭「大雨警戒區」　轉晴回溫要等這天

▲今（2）日北海岸及宜蘭有較大雨勢，氣象署一早針對新北、基隆、宜蘭發布大雨警戒。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（2）日北海岸及宜蘭有較大雨勢，氣象署一早針對新北、基隆、宜蘭發布大雨警戒。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

東北季風持續影響天氣，今（2）日北海岸及宜蘭有較大雨勢，氣象署一早針對新北、基隆、宜蘭發布大雨警戒，今日北部低溫14至19度、中部15至26度、南部17至28度、東部14至26度，下週一（4日）氣溫略回升，下週二鋒面遠離，各地天氣好轉。

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根據氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今（2）日「東北季風」影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸及宜蘭有較大雨勢；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚涼。

各地區氣溫：北部14至19度、中部15至26度、南部17至28度、東部14至26度。

明（3）日「東北季風」略減弱，水氣仍多，大台北及東半部仍有局部短暫雨；氣溫微升，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

氣象署也發布大雨特報，提醒宜蘭縣（蘇澳鎮、南澳鄉）已有豪雨發生，今（２）日基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，請注意。

▲氣象署針對新北、宜蘭、基隆市發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲氣象署針對新北、宜蘭、基隆市發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象署）
最新模式模擬顯示，下週一（4日）氣溫略回升，鋒面在台灣附近醞釀、並快速掠過，中部以北降雨明顯，南部的降雨機率得再觀察。下週二（5日）鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。

下週三（6日）迎風面水氣略增，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。下週四、五（7、8日）「大陸高壓」籠罩，各地為晴朗穩定的天氣(右圖)。

▲今日開始到下週一，北台灣都是較為濕涼的天氣型態，甚至到了下週一，受華南雲雨區影響，連中南部地區都會出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲下週一前北台灣都是較為濕涼的天氣型態，甚至到了下週一，受華南雲雨區影響，連中南部地區都會出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）

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