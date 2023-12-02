新外套袖子藏「中國囚犯證」！顧客直呼不舒服　英國品牌急徹查

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該位女性顧客隨後向Regatta客服人員反應，對方也驚訝的表示這是頭一回看到，當她詢問這個可疑證件是否為囚犯識別證時，客服人員則回答：「不，這是中國的工作識別證，來自我們在中國的工廠。不過，你說得沒錯，它確實看起來像囚犯識別證。」接著要她丟掉證件。
女子表示，Regatta是英國品牌，大人孩子都會穿，卻發生這種情況，讓她感到相當不舒服。稍後她還收到來自Regatta的電子郵件，要求她將可疑證件和外套歸還，會另外賠一件全新的給她，而她則拒絕了這項提議，並把原本丟進垃圾桶的囚犯證撿回來：「我知道這在中國是合法的，我們有不同的標準，但你仍然不會期望是受刑人在製作衣服。」
Regatta發言人表示，非常重視客戶通報，已立即開始調查，強調該品牌對強迫勞動或監獄勞動零容忍，而經過徹底調查後，證明這件衣服是在「完全合規」的工廠生產的，現場沒有發現任何違反公司政策的情況，這是一起涉及工廠前員工的「孤立事件」，沒有跡象表明工廠裡有囚犯在勞動：「我們正在繼續調查該物品是如何縫在衣服上的。」
Regatta聲稱，從客戶分享的照片來看，該證件的日期是2022年，而公司的薪資單顯示，照片中的人曾與工廠簽訂僱傭合約，並沒有被強迫勞動，或是以囚犯的身分工作。他於2023年3月至2023年6月受僱於該工廠，那件外套就是在他工作期間生產的，並於2023年7月（該男子離職後1個月）從工廠出貨。
報導指出，在商品內部發現自中國監獄的手寫訊息並非頭一次，2019年，1位6歲小女孩在英國大型連鎖超市「Tesco」販售的慈善耶誕卡，就曾發現以英文寫成的求救訊息，內容是：「我們是一群被監禁在中國上海青浦監獄的外國人，遭強迫勞動，請幫幫我們並通知人權組織。」今年11月，德法公共電視台（Arte）也播出紀錄片，提及有人曾在一個購於巴黎的驗孕用品發現中文手寫不具名字條，上面寫著：「親愛的朋友，你是否知道自己的平靜生活有賴一群中國囚犯？」