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週末降溫先喝！7-11美式買1送1、寄杯限今天　全家咖啡買1送1

▲7-11今起APP行動隨時取，有小農水果冰磚美式買1送1，限時可寄杯優惠快衝。（圖／7-11提供）
▲7-11今起APP行動隨時取，有小農水果冰磚美式買1送1，限時可寄杯優惠快衝。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末降溫有雨，今北部低溫剩下14度，早上先來杯咖啡提神暖胃！7-11今起APP行動隨時取，原先預計推出雞尾酒氣泡咖啡買2送2，無預警改為小農水果冰磚美式買1送1，官方尚無回應是否會更換回原品項，想喝冰磚美式的趕緊先囤貨；全家則是週末限2天，有大杯特濃美式、百吉巧克力脆皮雪糕買1送1。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜12月2日

◾精品小農冰磚（檸靜時光冰磚精品美式、橙香陽光冰磚精品美式）任選買1送1，5折（原價120元、特價60元）

▲精品小農冰磚美式買1送1。（圖／翻攝自7-11 APP）
▲精品小農冰磚美式買1送1。（圖／翻攝自7-11 APP）
📍APP｜12月2日至12月7日

◾濃萃美式2杯＋明治巧克力2個＝140元，7.1折

◾濃萃拿鐵2杯＋明治巧克力2個＝155元，7.1折

◾大杯精品美式2杯+明治巧克力2個＝155元，7折

◾大杯精品拿鐵2杯+明治巧克力2個＝225元，7.1折

▲APP限時6天「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
▲APP限時6天推出寄杯咖啡優惠組合。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

即起買現煮咖啡或私品茶任一杯，就可用9元加購「聖誕杯塞」，共有薑餅人、雪人、老公公、麋鹿4種款式，且每款左右端點都有小磁鐵設計，可磁吸組合成牽手模樣，不過出貨隨機、不可挑款。

📍門市｜12月1日至12月3日

◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📍APP｜12月1日至12月3日

◾悅氏鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）

◾百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，5折（原價25元、特價13元）

◾利口樂蔓越莓潤喉糖買1送1，5折（原價45元、特價23元）

◾宅間梅片買1送1，5折（原價79元、特價40元）

◾湖池屋 波哆薯圈-白松露口味買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾農心辛拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾Arcor BonBon巧克力／草莓可可製品買3送3，5折（原價12元、特價6元）

▲全家「康康5」自12月1日至12月3日登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康5」自12月1日至12月3日登場。（圖／業者提供）

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