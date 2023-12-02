泰國總理賽塔積極出訪吸引外資 專家：應把重心放在經濟改革
泰國總理賽塔（Settha Thawisin）上台後積極出訪，到多個國家與當地商界會晤，期盼能吸引更多外商赴泰國投資。對此，泰國經濟專家認為，如果賽塔政府沒有推動經濟改革，只想靠著吸引投資和推動基礎建設，恐怕難以有效提高泰國整體經濟表現。
國際中心楊雅婷／綜合報導
賽塔從政前原是房地產大亨，現在則是泰國近40年來首位兼任財政部長的總理。為了拼經濟，他把自己視為泰國的「首席推銷員」，積極在國內外招商引資，並推動部份國家免簽，盼能吸引遊客進而帶動經濟增長。
賽塔在一場正式會議上對泰國國內外商界人士及外交人士表明，現在的泰國政府最重要的任務，就是讓國家經濟重回正軌，並向各界宣示「泰國已準備好敞開大門，現在是在泰國投資的最佳時機。」
賽塔上任至今已出訪北美、東南亞、北亞和中東多國，並且與美國總統拜登、俄羅斯總統蒲亭、中國國家主席習近平等領導人會晤，向世界推銷泰國的企圖心強烈。
儘管賽塔馬不停蹄地赴海外招商，但專家認為此舉並未對症下藥，泰國公共債務飆升、家庭債務過高和人口老化等問題都嚴重損害國家生產力，但賽塔未能提出具體對策，治標不治本的方式，無助於解決泰國的經濟問題。