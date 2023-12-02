擴大版圖！Airwallex宣佈新加坡為全球總部 進軍越南、印尼
全球金融平臺Airwallex宣佈新加坡為全球總部，接下來將會持續擴展業務，明年計劃增加新加坡團隊的人數，並進一步推動東南亞業務，計劃進駐越南和印尼。
國際中心楊雅婷／綜合報導
成立於2015年的Airwallex，由張傑克（Jack Zhang）和劉玉玲（Lucy Liu）兩位華裔人士在澳洲墨爾本創立，總部位於香港，主要是跨境支付解決方案的金融科技公司，主要業務範圍包括全球收款、全球收單、貨幣兌換、國際付款等跨境支付相關服務，2021年11月獲得新加坡金融管理局的主要付款機構執照，去年把業務擴展到新加坡，今年底決定將新加坡作為全球總部。
Airwallex首席營收長（CRO）吳愷表示，集團選擇新加坡作為全球總部，是因為新加坡能與東南亞及全球企業的接觸，同時新加坡也是亞太金融基礎設施、供應鏈和人才的重要門戶。
Airwallex今年上半年在新加坡業務營收同比增長1213％，總交易量增長1015％，集團亞洲區總經理陳君洋指出，在後疫情時代，商業和休閒旅遊快速回溫，Airwallex的全球支付系統能夠提供旅遊業者跨境支付，未來也將與電商和軟體工具等企業建立夥伴關係。接下來更將以新加坡作為進軍東南亞的門戶，將業務範圍擴展至越南和印尼。