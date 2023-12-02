啦啦隊女神牛奶生氣了！被塞1000元小費吃豆腐 怒嗆：以為酒店嗎
啦啦隊「微醺感女神」牛奶，憑藉性感火辣的好身材，還有超強的舞技，擁有廣大的粉絲支持，在今年確定加入台啤永豐雲豹「電豹女」之後，再次掀起關注。怎料，牛奶日前工作時卻遭到性騷擾，對方給了1千元當小費後就直接伸手過來，讓她氣到甩開，直呼：「以為是在酒店嗎？」
記者詹鎰睿／綜合報導
牛奶日前在社群平台thread發文抱怨，「真的很討厭有些男人自以為有錢就能怎樣，我們是舞者只是帶動氣氛還有表演！啊給了小費就想吃豆腐，以為是在酒店嗎？」奶昔接著氣憤地說，「重點給那1千就大爺了？啊我就是只要被碰到就會直接不給面子的甩開髒手。」
貼文曝光後，不少粉絲留言安慰，「辛苦妳惹，秀秀，心疼牛奶！」、「不要理他就沒事了」、「別放在心上！專心在生活」，更有人看不下去，直言「下一次直接甩他巴掌！」
事實上，不少舞者出身的啦啦隊女孩，在沒有安排比賽時，為了賺錢經常受邀至各大廠商或展場活動表演，再加上年末將至，會有許多賓客喝酒的場合，也讓女孩們處在非常危險的環境，被性騷擾的狀況層出不窮，這也讓牛奶忍不住感嘆是「舞者的辛酸事。」
※【NOWnews 今日新聞
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