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大馬與澳門共建一帶一路新媒體人才合作　迎接中馬建交50週年

▲澳門與大馬共建一帶一路新媒體人才合作協議，為迎接中馬建交50週年的大日子鋪路。（圖／翻攝自光華日報）
▲澳門與大馬共建一帶一路新媒體人才合作協議，為迎接中馬建交50週年的大日子鋪路。（圖／翻攝自光華日報）

國際中心楊雅婷／綜合報導

為迎接中馬建交50週年，澳門「亞太聯合國際傳媒集團」攜手策略聯盟夥伴「馬來西亞光華日報」、「馬來西亞網紅公會」、「亞洲電視」、「珠海無憂學傳媒」，共同簽署中國澳門與大馬共建一帶一路新媒體人才合作協議。亞太傳媒集團執行長林芯澤表示，未來預計在深合區攜手珠海無憂學傳媒，一同打造新媒體跨境電商學院，培養更多新媒體人才，共同打造具有影響力的新媒體品牌。並期望能帶動國內外相關產業集群，協助更多國內好的產品發揚海內外。

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馬來西亞歷史最悠久最具權威的《光華日報》總經理準拿督李興前見證簽署儀式。他在致辭時冀望，通過各界合作，憑借亞太傳媒集團遍布亞洲的強大網絡，期望可將好人才、好平台推廣到馬來西亞。

▲《光華日報》總經理准拿督李興前見證「新媒體人才合作」簽署儀式。（圖／翻攝自光華日報）
▲《光華日報》總經理準拿督李興前見證「新媒體人才合作」簽署儀式。（圖／翻攝自光華日報）
馬來西亞網紅公會主席孫湧鑫表示，馬來西亞和網紅們跨境合作可以帶來文化交流、商業機會。這次合作將為兩國的跨境電商行業注入新的活力和機遇。我們將打造一個更加繁榮和可持續發展的行業生態系統。共同開創跨境電商人才和跨國網紅市場營銷交流的新篇章！並已開始籌備舉辦的第一屆馬來西亞網紅頒獎典禮之紅毯之夜，時間將於2024年5月25日，與亞太傳媒集團及合作夥伴共襄盛舉。

珠海無憂學傳媒院長、人民創客助力鄉村振興聯盟秘書長謝暉也指出，此次合作是我們共同開創一條嶄新的亞洲跨境電商賽道的重要一步。期望通過加強兩地的新媒體文化交流，培養更多的新媒體人才，實現大馬和粵港澳大灣區的媒體平台優勢互補。同時希望通過無憂學學院的力量，大力培養新媒體人才，我們也將充分發揮自身的優勢和資源，為學員提供優質的教育發展。

亞洲電視跨境電商部負責人江瑤表示亞洲電視是全球首家華語電視台，借助自身在亞洲的影響力，業務範圍輻射馬來、泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、美國、加拿大、俄羅斯等眾多國家，運營的跨境電商平台有tiktok，shopee, lazada,ozon,Amazon等國際主流平台，目前合作供應商數千家，也是tiktok的頭部商家。透過此次合作機會，亞視也會與優秀的達人長期簽約，深度綁定，挖掘達人本身的特質，打造個人IP，將其培養成為本土版李佳琦薇婭等中國抖音現象級帶貨達人。

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