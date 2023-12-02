大馬與澳門共建一帶一路新媒體人才合作　迎接中馬建交50週年

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馬來西亞網紅公會主席孫湧鑫表示，馬來西亞和網紅們跨境合作可以帶來文化交流、商業機會。這次合作將為兩國的跨境電商行業注入新的活力和機遇。我們將打造一個更加繁榮和可持續發展的行業生態系統。共同開創跨境電商人才和跨國網紅市場營銷交流的新篇章！並已開始籌備舉辦的第一屆馬來西亞網紅頒獎典禮之紅毯之夜，時間將於2024年5月25日，與亞太傳媒集團及合作夥伴共襄盛舉。
珠海無憂學傳媒院長、人民創客助力鄉村振興聯盟秘書長謝暉也指出，此次合作是我們共同開創一條嶄新的亞洲跨境電商賽道的重要一步。期望通過加強兩地的新媒體文化交流，培養更多的新媒體人才，實現大馬和粵港澳大灣區的媒體平台優勢互補。同時希望通過無憂學學院的力量，大力培養新媒體人才，我們也將充分發揮自身的優勢和資源，為學員提供優質的教育發展。
亞洲電視跨境電商部負責人江瑤表示，亞洲電視是全球首家華語電視台，借助自身在亞洲的影響力，業務範圍輻射馬來、泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、美國、加拿大、俄羅斯等眾多國家，運營的跨境電商平台有tiktok，shopee, lazada,ozon,Amazon等國際主流平台，目前合作供應商數千家，也是tiktok的頭部商家。透過此次合作機會，亞視也會與優秀的達人長期簽約，深度綁定，挖掘達人本身的特質，打造個人IP，將其培養成為本土版李佳琦薇婭等中國抖音現象級帶貨達人。