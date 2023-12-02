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TPASS 11月份使用人次突破5000萬　再創單月新高！

▲全國累計共有約324.4萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計搭乘公共運輸人次約2.25億人次；另11月份單月使用月票搭乘各運具人次突破5,000萬人次，達到5,370萬人次，再創下單月新高。（圖／記者許若茵攝，NOWnews資料照片）
▲全國累計共有約324.4萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計搭乘公共運輸人次約2.25億人次；另11月份單月使用月票搭乘各運具人次突破5,000萬人次，達到5,370萬人次，再創下單月新高。（圖／記者許若茵攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

TPASS通勤月票方案目前已有16個縣市上路實施，經公路局統計至昨（30）日止，全國累計共有約324.4萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計搭乘公共運輸人次約2.25億人次；另11月份單月使用月票搭乘各運具人次突破5,000萬人次，達到5,370萬人次，再創下單月新高。

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公路局表示，TPASS行政院通勤月票實施至今已邁入第6個月，在11月份全國累計約有64.8萬人次購買TPASS通勤月票，包括基北北桃約52.3萬人次、中彰投苗約2.6萬人次、南高屏約7.5萬人次、桃竹竹苗約1.7萬人次、東部3縣市約0.7萬人次；。

另有約有5,369.9萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含臺鐵455.7萬人次（基北北桃生活圈254.5萬人次、中彰投苗生活圈54.7萬人次、南高屏生活圈88.2萬人次、桃竹竹苗生活圈49.8萬人次、東部3縣市8.5萬人次）、捷運（含輕軌） 2,564.1萬人次（基北北桃生活圈2,267.3萬人次、中彰投苗生活圈102.3萬人次、南高屏生活圈191.3萬人次、桃竹竹苗生活圈3.2萬人次）。

公車部分含市區公車及公路客運，2,068.6萬人次（基北北桃生活圈1,887.2萬人次、中彰投苗生活圈69.3萬人次、南高屏生活圈67.2萬人次、桃竹竹苗生活圈22.2萬人次、東部3縣市22.7萬人次），以及其他運具，含公共自行車及渡輪281.5萬人次（基北北桃生活圈203.4萬人次、中彰投苗生活圈13.4萬人次、南高屏生活圈54.8萬人次、桃竹竹苗生活圈9.9萬人次）。

公路局指出，11月份整體月票除創下單月使用人次歷史新高外，該月平均每日使用量亦較10月份成長11.44%；另10月上路實施的桃竹竹苗生活圈、基隆市及東部宜花東3縣市月票方案，11月份平均每日使用量，相較10月份成長更達60.45%，顯示使用TPASS通勤月票已逐漸成為民眾通勤的習慣與日常，預期後續使用量仍會持續成長。

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