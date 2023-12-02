郭台銘退選後首發文！提人生「2最大打擊」：不希望別人失去所愛
鴻海創辦人郭台銘，日前於11月24日宣布退選「2024總統大選」，而自退選後就十分低調的郭台銘，本月2日於臉書發文，悼念今天（2日）是已逝胞弟郭台成的生日，坦言雙方自小就手足情深，並回憶起小時候常背著他去打彈珠，更提到「人生遇到的兩個最大的打擊」，就是先妻林淑如乳癌過世，還有先弟郭台成血癌過世。郭台銘表示，因為胞弟的癌症離世，讓他不希望再有人因癌症而失去所愛，因此他決定在台灣興建癌症醫院的夢想正式啟動。
記者林盈君／綜合報導
郭台銘PO文指出，在先妻過世之後，本以為癌症已經為人生帶來了從來沒有想到過的巨大傷痛，卻沒有想到，就在不到一年過後，弟弟郭台成又被發現罹患「急性骨髓性白血病」。他表示，當時雖然已經走過了先妻乳癌的傷痛經歷，但是一直到胞弟郭台成被發現罹患血癌，才知道這種癌症有多可怕。郭台銘說道「當一個人得到血癌的時候，身體裡面大概至少有十的十次方，也就是有一百億顆癌細胞，而且是遍佈在全身。所以為什麼說『血癌是末期的癌症』，因為它一來就是全身性的。」
最後郭台銘提到「先妻和先弟的先後離世，讓我了解了這個世上所有為癌症所苦的人們，究竟面對的是多麼艱酷的的一場奮戰。如果連我以我的能力，尚且都得如此艱難地去打這一場仗，一般人到底還能有多少勝算？又有多少家庭要為了失去至親而痛苦？我不希望再有這麼多人因癌症而像我一樣失去所愛。自此，我決定在台灣興建癌症醫院的夢想，正式啟動了。」