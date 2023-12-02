172cm「高配版滴妹」近乎完美！PTT表特版爆紅 本人出聲：我嚇瘋
YouTuber滴妹（都冠伶）從拍攝英文教學影片轉型成擁有146萬訂閱數的網紅，另挾著高人氣進軍手搖飲市場，男女粉絲通吃，近日有一名神似她的正妹登上PTT表特版，身材更為火辣，被鄉民受封「高配版滴妹」，真實身分是小模張媛，IG帳號曝光後，粉絲數一夜暴增4000多人，本人震驚地說：「太突然，我嚇瘋！」
記者楊穎軒／綜合報導
網友在PTT表特版發文，簡短寫下「172cm」，附上一名網美的IG個人自介截圖，以及多張美照，沒有多餘描述，可見該位女子五官清秀又甜美，身材凹凸有致、無懈可擊，立刻吸引一堆網友「蓋樓」討論，「這臀不科學」、「前凸後翹」、「這真的很頂～近乎完美」、「這極品吧」、「這身材真的假的」！
其中不少人發現網美某些角度長相和滴妹相似，「滴妹」、「笑起來真的很像滴妹...」、「滴姊」、「滴妹高配版」，張媛得知自己成為話題人物，驚慌地在限時動態回應：「陸續看到好友訊息告知，真的是太突然、太震驚，我嚇瘋！總之非常謝謝你們！未來會繼續在這裡分享日常每一天！最近天氣變冷，大家記得穿暖暖別感冒了唷！」
據了解，這名正妹名為張媛，星座為獅子座，3年前畢業於長庚科技大學護理系，正職是加護病房實習護理師，由於外貌太亮眼，工作之外再接模特兒拍攝案子及廠商業配，平時喜歡爬山、追劇和吃美食，IG有5萬人追蹤，人氣逐漸攀升中。
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