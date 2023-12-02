啦啦隊豆芽遭路人狂盯一整天！低頭一看「胸貼外露了」超糗畫面曝
啦啦隊女神豆芽Sandy（林裕庭），自從卸下啦啦隊的身分後，依然盡心盡力輔佐並發掘多位新生代女神，在業界獲得無數好評，但私底下的她卻超級糊塗。日前豆芽就分享不小心把「胸貼」貼在外面的糗事，而且還是出門一整天之後才發現，讓她不禁笑著自嘲：「路人看到應該是滿頭問號？」
記者詹鎰睿／綜合報導
豆芽近日在IG限時動態上發文分享糗事，原來她當天出門開會，待在外面一整天，直到剛剛才發現，「我胸貼從頭到尾黏在我的毛衣上！」
可以看見豆芽特別把毛衣拉起來拍照，胸貼直接黏在上面，似乎在對鏡頭打招呼，殊不知這超糗的畫面，早就被路人們全部看光，這也讓豆芽忍不住笑嘲自己，「路人看到應該是滿頭問號？」
不過，天生樂觀充滿正能量的豆芽，完全不放在心上，事後更貼出前陣子的新聞活動照，開心分享與啦啦隊女神工作的趣事。
事實上，豆芽原本接下今年台中太陽啦啦隊總監一職，卻爆發球隊不符聯盟規定遭解散一事，也讓準備許久的豆芽相當錯愕，目前則繼續擔任啦啦隊統籌，幫好友們安排通告或是活動表演工作等，未來動向也備受關注。
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