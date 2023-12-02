投信投顧歡慶40週年　管理資產規模突破9兆元佳績

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現場包含金管會主委黃天牧、證期局局長張振山、證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長陳永誠，以及公會歷任前理事長許立慶、林弘立、杜純琛、張錫，都特別錄製祝賀影片，獻上深深祝福與勉勵。
黃天牧指出，投信投顧產業是國內發展金融資產管理業務的重要推手，截至2023年8月，臺灣境內投信投顧業管理資產規模已突破新臺幣9兆元大關，為我國資產管理市場創造佳績。期許投信投顧產業在追求資產規模成長的同時，能持續重視誠信經營、落實普惠金融、推動金融創新、深化人才培育、發展永續金融等五大目標。
張振山表示，投信投顧產業發展多元商品滿足投資人需求、因應氣候變遷注重永續經營、深耕臺灣市場培育資產管理人才、防範利益衝突增進大眾信心、宣導正確理財觀念強化金融消費者保護，正是未來促成投信投顧產業朝向健全經營及永續發展的關鍵課題。
林修銘提到，投信投顧產業為我國金融市場發展的重要推手，竭力設計及發行新商品，滿足不同年齡層及風險需求的投資人，為擴大臺灣資本市場，落實普惠金融，深具貢獻。未來，證交所將攜手投信投顧業者及公會持續強化資本市場資安韌性，並推動數位轉型及ESG精進措施，以因應國際趨勢，為臺灣打造更數位友善且多元的資本市場。
陳永誠表示，隨著基金產品愈趨多元及國際化，投信投顧產業所管理的資產總規模不斷創新高，顯示出投信投顧產業在臺灣金融及資本市場扮演著十分重要的角色。櫃買中心也將持續攜手投信業者一起努力，期望投信投顧產業邁向下一個10年期間，能開創更廣闊、更璀璨的產業發展遠景，打造臺灣成為亞太資產管理中心。
投信投顧公會理事長劉宗聖在台上致詞時也說，臺灣投信投顧產業，走過40年風華歲月，從草創、成長、成熟，到創新的每個階段，這一路走來並不容易。展望未來，秉持「永續創新」的精神，立足臺灣、胸懷亞洲、放眼全球。