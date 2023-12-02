侯趙配遭譏變趙侯配　朱立倫：美德配總統候選人改蕭美琴？

迎接耶誕節 廣三SOGO三棒出擊中友萌主貓福珊迪坐鎮

▲迎接耶誕節，中友百貨請來6米高的萌主貓福珊迪坐鎮，吸引過往人潮拍照打卡。（圖／中友提供）
▲迎接耶誕節，中友百貨請來6米高的萌主貓福珊迪坐鎮，吸引過往人潮拍照打卡。（圖／中友提供）

記者金武鳯/台中報導

迎接耶誕節，台中市百貨公司大動作營造應景歡樂氛圍。廣三SOGO揮出三強棒，其一是打造「紫耀聖誕─魔幻耶誕樹」，運用近百顆大小不一鏡面球體，堆疊出光影魔幻意境，樹裡還藏有廊道可穿越，互動性增加趣味。中友百貨走療癒風，打造全台唯一巨型鯊魚貓福珊迪，軟萌模樣超討喜，呼應館內到處可見的萌貓出沒，帶給客人轉角遇驚喜的歡樂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
廣三SOGO在年末送出的三強棒，除了打造魔幻聖誕樹外，還引進重磅回歸的鬥牛士經典牛排進駐14樓。此外，耗資千萬打造視、聽、觸三感體驗的Play+互動廣場，變幻萬千的影視效果，繽紛瑰麗又震撼，提供客人沉浸式體驗。

▲廣三SOGO百貨歲末揮出三強棒，其一是打造「紫耀聖誕─魔幻耶誕樹」，白紫交疊的耶誕樹亮眼引人，是拍照打卡熱點。（圖／廣三SOGO提供）
▲廣三SOGO百貨歲末揮出三強棒，其一是打造「紫耀聖誕─魔幻耶誕樹」，白紫交疊的耶誕樹亮眼引人，是拍照打卡熱點。（圖／廣三SOGO提供）
今年聖誕節，廣三SOGO全新打造的「紫耀聖誕-魔幻聖誕樹」亮麗登場。繼去年利用物流箱堆疊出麥塊聖誕樹獲得好評後，為創造出獨特性，今年廣三SOGO運用少見紫色調，加上近百顆大小不一鏡面球體，打造出12米高的紫色耶延樹，白天看是泡泡夢幻世界，晚上則是搭配無盡的深淵地板，運用光影結合，可穿越式聖誕樹內的廊道，讓人彷彿置身於星光大道般的閃耀世界。

▲ 台中廣三SOGO百貨引進擁有40年歷史的鬥牛士經典牛排，首家店鋪進駐14樓，開幕首日就吸引許多老顧客上門，重溫舊日好滋味。（圖／廣三SOGO提供）
▲ 台中廣三SOGO百貨引進擁有40年歷史的鬥牛士經典牛排，首家店鋪進駐14樓，開幕首日就吸引許多老顧客上門，重溫舊日好滋味。（圖／廣三SOGO提供）
鬥牛士經典牛排品牌創立至今，已有四十餘年，時隔多年再重返台中市場，以首家店舖獨家進駐廣三SOGO，勾起很多老客人回味當年鐵板香氣，用最原始、最原味呈現的牛排風味。歡慶開幕規劃雙響炮活動，第一炮:即日起至12/14消費即送滿仟送佰招待券、第二炮:滿2仟即送海鮮券(4選1)。

2023年全新升級進化，將原挑高大型水幕打造成數位式互動廣場「Play+」，未來將呈現沉浸式互動體驗、直播空間、賽事轉播等多功能室內平台，將視覺、聽覺、觸覺以及心靈相互環扣，營造出全新潮流新風貌。

▲耗資千萬打造視、聽、觸三感體驗的Play+互動廣場，變幻萬千的影視效果，繽紛瑰麗，提供客人沉浸式體驗。（圖／廣三SOGO提供）
▲耗資千萬打造視、聽、觸三感體驗的Play+互動廣場，變幻萬千的影視效果，繽紛瑰麗，提供客人沉浸式體驗。（圖／廣三SOGO提供）
中友百貨迎接聖誕節打造5大亮點，其中最特別的是，全台百貨唯一使用太陽能環保燈飾打造夢幻聖誕瀑布，使用超過2萬顆的太陽能燈泡，燦爛奪目的光點閃耀C棟1F廣場，搭配全台唯一6米高的巨型鯊魚貓福珊迪，一股軟萌的新勢力快速攻陷中部消費者的心，絕對要來拍一波！

▲貓福珊迪軟萌模樣超討喜，呼應館內到處可見的萌貓出沒，帶給客人轉角遇驚喜的歡樂。（圖／中友提供）
▲貓福珊迪軟萌模樣超討喜，呼應館內到處可見的萌貓出沒，帶給客人轉角遇驚喜的歡樂。（圖／中友提供）
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨一向致力推廣環保、永續以及減碳訴求，館內綠美化從開幕以來都使用活體植栽，今年也從相關企業-神農山莊引進五葉松、真柏等植物做聖誕節布置，同時進化使用太陽能板減少燈飾所耗電能，歡慶聖誕時刻也能兼顧環保。

▲中友是全台百貨唯一使用太陽能環保燈飾打造夢幻聖誕瀑布，歡慶耶誕不忘顧環保。（圖／中友提供）
▲中友是全台百貨唯一使用太陽能環保燈飾打造夢幻聖誕瀑布，歡慶耶誕不忘顧環保。（圖／中友提供）
此外，隨著貓福珊迪到來，中友館內到處可見萌貓出沒，C棟1F的巨型貓福珊迪在12月份的周末，將出現可愛的腳印光影與客人互動，客人在限時內用相機捕捉貓咪腳印，最快者可獲得貓福珊迪的聖誕驚喜禮包。另外在C棟B3、3F、4F、5F均設置可愛的萌貓打卡點，在B棟2F也有「奇幻打卡樂園」，設置4座不同主題的打卡點，供客人拍照打卡，分別有百變鏡界、彩虹之門、顛倒人生以及2D漫畫教室，2023聖誕節中友保證讓你拍到手軟！


移民節活動10日科博館登場 展現多元文化新力量

台中花毯節12/3日閉幕 山區冬遊旺季接力登場

亞錦棒球賽首戰韓國 運彩公會發祭品文中華勝送禮券

用五感聞著咖啡香去旅行 9條遊嘉義喝好咖特色新遊程

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞