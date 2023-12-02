迎接耶誕節 廣三SOGO三棒出擊中友萌主貓福珊迪坐鎮

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今年聖誕節，廣三SOGO全新打造的「紫耀聖誕-魔幻聖誕樹」亮麗登場。繼去年利用物流箱堆疊出麥塊聖誕樹獲得好評後，為創造出獨特性，今年廣三SOGO運用少見紫色調，加上近百顆大小不一鏡面球體，打造出12米高的紫色耶延樹，白天看是泡泡夢幻世界，晚上則是搭配無盡的深淵地板，運用光影結合，可穿越式聖誕樹內的廊道，讓人彷彿置身於星光大道般的閃耀世界。
鬥牛士經典牛排品牌創立至今，已有四十餘年，時隔多年再重返台中市場，以首家店舖獨家進駐廣三SOGO，勾起很多老客人回味當年鐵板香氣，用最原始、最原味呈現的牛排風味。歡慶開幕規劃雙響炮活動，第一炮:即日起至12/14消費即送滿仟送佰招待券、第二炮:滿2仟即送海鮮券(4選1)。
2023年全新升級進化，將原挑高大型水幕打造成數位式互動廣場「Play+」，未來將呈現沉浸式互動體驗、直播空間、賽事轉播等多功能室內平台，將視覺、聽覺、觸覺以及心靈相互環扣，營造出全新潮流新風貌。
中友百貨迎接聖誕節打造5大亮點，其中最特別的是，全台百貨唯一使用太陽能環保燈飾打造夢幻聖誕瀑布，使用超過2萬顆的太陽能燈泡，燦爛奪目的光點閃耀C棟1F廣場，搭配全台唯一6米高的巨型鯊魚貓福珊迪，一股軟萌的新勢力快速攻陷中部消費者的心，絕對要來拍一波！
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨一向致力推廣環保、永續以及減碳訴求，館內綠美化從開幕以來都使用活體植栽，今年也從相關企業-神農山莊引進五葉松、真柏等植物做聖誕節布置，同時進化使用太陽能板減少燈飾所耗電能，歡慶聖誕時刻也能兼顧環保。
此外，隨著貓福珊迪到來，中友館內到處可見萌貓出沒，C棟1F的巨型貓福珊迪在12月份的周末，將出現可愛的腳印光影與客人互動，客人在限時內用相機捕捉貓咪腳印，最快者可獲得貓福珊迪的聖誕驚喜禮包。另外在C棟B3、3F、4F、5F均設置可愛的萌貓打卡點，在B棟2F也有「奇幻打卡樂園」，設置4座不同主題的打卡點，供客人拍照打卡，分別有百變鏡界、彩虹之門、顛倒人生以及2D漫畫教室，2023聖誕節中友保證讓你拍到手軟！