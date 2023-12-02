汶萊航空WTA獲獎！推飛馬來西亞來回7千有找 虎航899元起還有3天
汶萊皇家航空公布於世界旅遊獎(World Travel Awards)中四度蟬聯「世界最佳機組人員」獎項！因此推出優惠，包含台北飛馬來西亞沙巴有來回未稅價6,960元起、台北飛墨爾本來回未稅價12,600元起。台灣虎航也配合已開展的「2023高雄市旅行公會國際旅展」，同步推出線上旅展針對全航線促銷打出單程未稅899元起的優惠，促銷日期即日起至12月4日，等於還有3天。
記者葉盛耀/綜合報導
汶萊皇家航空屢屢在國際中獲得許多獎項，2019獲得SKYTRAX Awards四星級認證、2019年由2020 APEX 航空評鑑評選為五星級航空、2019年由2020 APEX 航空評鑑評選為五星級航空，2020-2022年更是連續榮獲WTA世界最佳機組人員及亞洲最佳機組人員，而昨（1）日公布的世界旅遊獎(World Travel Awards)中四度蟬聯「世界最佳機組人員」獎項。汶萊皇家航空特別將推出優惠促銷機票，優惠日期為2023年12月04日－2023年12月10日，可預訂的出發日期為2024年1月01日－2024年9月30日。推出台北－沙巴 6,960元起、台北－古晉 8,840元起、台北－雅加達 6,823元起、台北－墨爾本 12,600元起，以上皆為來回未稅價，另加碼送旅遊必備eSIM網路8折優惠代碼。
另外，台灣虎航配合已開展的「2023高雄市旅行公會國際旅展」，同步推出線上旅展針對全航線促銷，打出單程未稅899元起的優惠，促銷期間為即日起至2023年12月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年12月1日起至2024年3月30日。