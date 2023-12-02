帶愛犬搭小黃遭控掉毛！女優吳夢夢拒付千元清潔費、挨告毀損罪
知名女優吳夢夢，日前於高雄帶著愛犬「洪金寶」搭計程車，期間愛犬因流了幾滴口水，又被司機指稱掉很多狗毛，被索討1000元清潔費用，而遭吳夢夢一口拒絕，司機報警控告她毀損罪。吳夢夢於臉書粉專發文表示「算是人生新體驗，PO來讓大家笑笑」，她也強調，認為遭司機訛詐，所以寧願上法院也不願付這筆清潔費。
記者林盈君／綜合報導
據了解，吳夢夢發文表示，日前透過「呼叫小黃」APP，選擇可接受「中型犬/沒裝籠」的計程車，而搭車期間，她與愛犬「洪金寶」坐在後座，司機認為狗狗流口水又掉狗毛，不但要求吳孟夢下車，更索討1000元清潔費。
吳夢夢指出，原本打算支付230元車資後，再叫另一台計程車，但司機堅持必須付清潔費用，被她一口拒絕，吳夢夢認為，愛犬雖然有滴口水，但她也表示有帶紙巾也會擦拭，且愛犬並非噴了一堆口水，或是被她擼掉一堆毛，也不是在車上便溺，因此拒絕司機要求。
而司機認為吳夢夢拒絕支付，已影響他的營業損失，對吳夢夢提告毀損罪。當時小港分局員警獲報到場，口頭勸吳夢夢支付清潔費，但吳夢夢仍堅持認為不合理，寧願上法院也不肯付，隨後便到小港派出所製作筆錄。