台灣之星走入歷史！低資費沒退場 台灣大推「0元」用多少付多少
台灣大哥大與台灣之星12月1日正式合併，低資費還沒退場，合併後，台灣大新增4G/5G月付149元起資費，涵蓋低、中、高資費級距方案。此外，網路門市更是偷偷地推出「0元」月租，用多少付多少，對於只需要門號，低需求量的用戶來說，就不用綁定每月固定資費。
記者周淑萍/綜合報導
合併案後，台灣大從即日起至12月底，推出「千萬迎合併 最高獨享百萬月月送」活動，期間內，用戶申辦台灣大任一5G專案，即享抽獎資格，每月將抽出1位幸運用戶，最高獨享總價值超過百萬好禮，包括80萬元momo幣、Google Pixel 8 Pro、好速成双或好速加掛專案減免2年月租費等多項好禮等。另外，myfone網路門市也加碼，用戶於12月31日前於myfone網路門市申辦任一專案，即可參加抽獎，最高可獲1萬元myfone online電子禮券。原台灣之星既有客戶在活動期間成為myfone網路門市會員，並於指定頁面登錄，還能領限量200元myfone online電子禮券
除了各項抽將活動之外，網路門市推出了「0元」月租，即日起至12月31日推「4G用多少付多少專案」，綁約12個月，4G用多少付多少99型資費，此方案綁約 12 個月，為原月租 99 元方案，0月專案，每月減免 99 元，直接變成 0 元，3C達人林小旭認為該方案「用來申辦小帳認證或單純給老人小孩當聯絡門號相當好用。」
0月月租方案，上網1GB是30元，最高上限為99元4GB，超過4GB上網傳輸量之後會降速到128kbps。語音的部分，網內1分鐘1元，網外1分鐘6元。但必須注意，該專案首期帳單需要先付設定費300元，如果門號開通日後連續12個月沒有打電話、發送簡訊或行動上網等，就會收取該費用，此外，也需要先預繳600元。