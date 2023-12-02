大選前新北淨化治安擴大臨檢　各分局強勢掃蕩嚴正執法

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板橋警分局長黃南山表示，耶誕節民眾活動日增，同時隨著2024總統大選選舉日將至，選前治安已成當前重點工作，規劃全國性擴大臨檢，強力淨化治安虞慮處所及地區，總計查獲妨害風俗及出入國移民法1件1人、通緝犯4人、傷害案1件1人、拘提毒品犯1件1人，彰顯警方淨化選前治安的決心。
海山警分局長王鴻儒也指出，2024大選在即，為全面淨化選前社會治安，動員32名警力加強查察掃蕩，並向商家、業者及民眾宣導防制鬥毆滋事及禁止酒駕，勤務期間計查獲竊盜通緝犯1名、違反毒品危害防制條例1件1人；強調擴大臨檢掃蕩力度，展現警察打擊犯罪決心，遏止及降低各類犯罪，給轄區民眾安心的居住環境。
新莊警分局長周振安則說到，動員76名警力加強查察掃蕩，針對主要聯外幹道，執行路檢點「閉鎖式」擴大臨檢勤務，共查獲通緝犯13人、違反毒品危害防制條例3件3人，以及公共危險案1件1人；並呼籲商家業者落實自主管理，不得有隱匿毒品吸食販賣、姑息暴力鬥毆等不法情事，並建立即時通報機制，發現不法應立即通報。
永和警分局長李崇偉表示，本次出勤動員警力52名，鎖定幫派組合圍事或其投資經營之營業場所、選舉賭盤及易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，結合掃黑、肅槍、緝毒、賭博等作為，共計查獲詐欺案1件3人、竊盜罪1件1人、公共危險罪1件1人、毀損罪1件1人、通緝犯1件1人，有效淨化治安。
汐止警分局長黃國政表示，專案規劃威力掃蕩路檢、臨檢勤務，除了攔查酒駕、改裝噪音車外，特別針對疑似幫派份子及其改裝車輛加以攔檢盤查身分，並逐一抄登資料備查，動員近70名警力採取高強度優勢警力臨檢，共計查獲通緝犯4人，通報噪音車17件等，藉以淨化治安、交通環境。
樹林警分局也動員40名警力執行擴大臨檢勤務，強勢實施20處出入較複雜場所清查及閉鎖式路檢兼區域聯防，共計查獲毒品案1件1人、竊盜通緝犯1人、竊盜案5件、公共危險(酒駕)1件1人，確保選區治安穩定水平，也呼籲民眾積極協助，如發現可疑狀況應及時通報，共同維護轄區治安。
三峽警分局也針對轄區治安熱點及易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，說明專案執行4小時內即查獲竊盜通緝犯1名、失聯移工1名、交通違規告發6件，以強勢作為遏阻不法，營造優質治安環境。
新北市政府警察局強調，對於選前治安工作維護警方將會全力以赴，除選前規劃各治安要點巡邏、各候選人服務處所巡簽及候選人活動安全維護外，也絕不允許有選舉賭盤或暴力事件影響選舉環境，宣示強力打擊幫派組織、非法槍械、毒品及賭博犯罪，全面性淨化選前治安。